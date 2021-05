Csúcsteljesítményű járőrhajót állítottak szolgálatba a Dunán Mohácsnál

Pénteken avatták fel Mohácson a katasztrófavédelem új, a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzésére kialakított speciális járőrhajóját. A Tűzmadár a Dunán teljesít majd szolgálatot.

A hajót dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes avatta fel jelképesen a mohácsi határkikötőben.

A jármű tervezése és építése 14 hónapot vett igénybe, a Magyar Kikötő Zrt. horányi telephelyén készült el magyar szakemberek szellemi és fizikai munkájának eredményeként.

A jármű 18,4 méter hosszú és 5,5 méter széles, amelybe egyebek mellett 25 tonna emelt szilárdságú acélt, 2,5 kilométer kábelt, egy orr- és egy csónakdarut, egy távvezérlésű vízágyút és két nagy teljesítményű motort építettek be, amelyek összesen több mint 600 lóerő leadására képesek.



A Tűzmadárral elsődlegesen a veszélyes áruk vízi szállítását ellenőrzik majd a katasztrófavédelem szakemberei, de szükség esetén műszaki mentésre és tűzoltásra is alkalmazható. A hajón egyidejűleg négy fő lát el szolgálatot, a fedélzeten összesen tizenketten tartózkodhatnak. Az úgynevezett „V" kialakítású hajótest erősebb jégzajlásnak is ellenálló ütközésvédelemmel ellátott.

A projekt keretében a katasztrófavédelem a járőrhajó rendszerbe állítása mellett mobil labor gépjárműveket is beszerzett, ezek feladata a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, valamint természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme. A járművekkel bárhol bevethető egy mobil laboratóriumi felderítő egység, támogatható a legmagasabb szintű oktatás.

A mobil labor gépjárműveken lévő vegyi, biológiai és sugárzásmérő műszerek segítségével számos veszélyes anyagot lehet gyorsan, szakszerűen és megbízhatóan kimutatni, illetve helyszíni mérések, elemzések végezhetőek például a kárterület határainak felderítésére, a meteorológiai helyzet meghatározására. A kapacitásfejlesztés eredményeként 23 vízanalitikai és vízmintavételi készlet is rendelkezésre áll, amelyek felszíni és a felszín alatti vízminták vizsgálatára alkalmasak.

Az egyéni bőr- és légzésvédelmi védőeszközök az ismeretlen veszélyes anyagok közelében is lehetővé teszik a felderítési feladatok biztonságos végrehajtását. A rendszeresített vegyi felderítő kézi eszközök alkalmasak különböző halmazállapotú veszélyes anyagok elsődleges minőségi és mennyiségi elemzésére. A vegyi anyagok kimutatásán túl sugárzás mérésére alkalmas műszerek is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével sugárzó anyagok azonosítására is lehetőség van.