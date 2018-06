Csalás, sikkasztás miatt javasol vádemelést a rendőrség

Csalás, sikkasztás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt nyomoztak a rendőrök egy 50 éves pécsi férfi ellen, aki 2015 júniusa és 2016 szeptembere között gépjárművek adás-vétele kapcsán követett el bűncselekményeket.



Volt, amikor átírási ügyintézés címen vett át készpénzt a sértettektől, egyes esetekben előleget kért egy autó külföldről történő behozatalához, vagy az autók megvételéhez, azonban a vállalt szolgáltatás elmaradt.

Olyan eset is előfordult, hogy a kifizetett kocsit nem adta át a vevőknek, a javításra neki átadott járművet nem adta vissza, vagy éppen az autót, amelyet ő vett meg - vagy számított be -, nem íratta át időben, majd miután baleset részese lett, visszadátumozott felelősségbiztosítási kötvénnyel akart pénzt kicsalni a biztosítón keresztül. Több esetben valótlan tartalmú bejegyzéseket tett a gépjárművek forgalmi engedélyébe, illetve egy esetben egy hamis adásvételi számlát is felhasznált.



A férfit elfogták, majd az eljárás során többször is kihallgatták gyanúsítottként, beismerő vallomást tett.A rendőrségi vizsgálat az előzetes letartóztatásban lévő férfival kapcsolatban összesen húsz rendbeli jogsértés gyanúját tárta fel, amelyek során mintegy 5,5 millió forint kár keletkezett. Ebből a házkutatások és lefoglalások eredményeképpen közel 4 millió forintnyi kár megtérült. A nyomozást a Pécsi Rendőrkapitányság a napokban befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.