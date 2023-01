Csaknem ötven éve húzzák: komoly díjat vihettek haza a Pécsi Vonósok

A Pécsi Vonósok munkáját az amatőr ének-zene legnagyobbjainak járó díjjal ismerték el. A zenekar a magyar kultúra napján vehette át a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége KÓTA-díját, amelyet a nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet kiemelkedő képviselőinek adtak át.

A díjat a Pécsi Vonósok és Győri Kornél karmester közel öt évtizede töretlen lelkesedéssel végzett, példamutató ismeretterjesztő, értékőrző, művészetközvetítő tevékenységükért, magas színvonalú művészi munkájukért kapták.

A Pécsi Vonósok 1975-ben alakult azzal a céllal, hogy a zeneiskolai tanulmányaikat befejező, de nem zenei pályát folytató növendékek számára lehetőséget biztosítson a további zenélésre.

A csaknem öt évtizede működő, nem hivatásos, tehát polgári foglalkozást folytató muzsikusokból álló zenekar a nagy koncertek mellett hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket játékos ismeretterjesztő matiné koncerteken, a fiatalokat cross-over produkciókon keresztül szólítsák meg.

Gyakran adnak karitatív jellegű, jótékony célú hangversenyeket is fogyatékkal élőknek, elviszik az élő zene hangjait idősek otthonába, de akár a börtönbe is. Missziójuknak tekintik, hogy Baranya megye kisebb településein is megszólaljon az élő komolyzene.