Csaknem kétmillióval tartozik egy bliccelő a Tüke Busznak, 88 alkalommal csípték el

A tíz legmagasabb pénzügyi tartozást felhalmozó utasnak együttesen 8 millió forintot is meghaladó hátraléka van a Tüke Busz Zrt. felé. A legmagasabb fennálló tartozása - 1 764 990 Ft - egy olyan utasnak van, akit 88 alkalommal büntetett meg társaságunk. A legmagasabb összegű pótdíjbefizetés a közelmúltban történt, ekkor banki átutalással 140 000 Ft hátralékot rendezett egy utas.

2020-ban a járványhelyzetre való tekintettel a kormány által biztosított többfajta díjmentes utazási kedvezmény, az utazási szokások megváltozása, az oktatás digitális tanrendre történő átállása, valamint a városi rendezvények elmaradása ellenére sem csökkent jelentősen a jogosulatlan utazások száma.

Közel tízezer alkalommal büntettek a jegyellenőrők a társaság járatain vagy az összevont megállóhelyi ellenőrzések során. A pótdíj kiszabásának leggyakoribb oka, hogy az utasnak nincs érvényes menetjegye vagy bérlete. A Tüke Busz Zrt. tapasztalatai alapján a későn kezelt menetjegyek és jogtalan utazási kedvezmények szerepelnek a büntetések további indokai között.



Azt látjuk, hogy a szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők száma sajnos továbbra sem csökken. A bliccelők között sajnos megjelentek azok is, akik a kormány által a veszélyhelyzet idejére nyújtott díjmentes utazási kedvezményekkel próbálnak visszaélni.

A Tüke Busz Zrt. hangsúlyozza: az ellenőrzés célja a társaság szolgáltatásait jogosulatlanul igénybe vevők számának csökkentése azoknak az utasoknak a védelmében, akik érvényes menetjeggyel vagy bérlettel utaznak. Aki nem fizet a szolgáltatásért, az közvetve éppen azokat károsítja meg, akik számára természetes, hogy az utazás nem ingyenes. Továbbra sem a büntetés, hanem a jegy vagy bérlet nélkül utazók számának csökkentése a Tüke Busz Zrt. célja.

A társaság menetjegyellenőrei folyamatosan, tervezetten és célzottan ellenőrzik a pécsi helyi járatokon utazókat, ezen felül pedig megállóhelyi ellenőrzésekre is sor kerül.



A jegy vagy bérlet nélküli jogosulatlan utazás pótdíj tétele 10.000 Ft, mely 15 naptári napon túli fizetés esetén 20.000 Ft-ra emelkedik. Aki az utazás során érvényes bérletét felmutatni nem tudja, de legalább az ellenőrzés napját megelőző napon váltott bérlettel rendelkezik, és azt az ügyfélszolgálati irodában 7 napon belül bemutatja, 1.000 Ft pótdíjat köteles fizetni.



A pótdíjakat a társaság ügyfélszolgálatán személyesen (készpénz vagy bankkártyás fizetés), az ellenőr által adott postai csekken vagy átutalással lehet rendezni.



Amennyiben a pótdíjazott a rá kiszabott pótdíjat nem rendezi, úgy írásbeli felszólítást követően fizetési meghagyási eljárás indul az ügyben, végső soron pedig végrehajtás is indulhat ellene. Ezen eljárások többletköltségei a pótdíjazott utast terhelik, és az eljárások során azokat be is hajtják, ezért érdemes a kiszabott pótdíjat mielőbb rendezni.