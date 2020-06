Csaknem 150-nel rongyolt át a tiloson egy autós Pécsett - Videó!

Ismét a gyorshajtás volt a legfőbb baleseti ok megyénkben, ennek ellenére egy gépkocsivezető 146 km/h-val száguldozott Pécsett, és még a tilos jelzésen is áthajtott.

Baranya megye közútjain az elmúlt héten összesen 32 közlekedési baleset történt, ezek közül 28 anyagi káros volt, négy pedig személyi sérüléssel járt.



A sérüléses balesetek egy esetben könnyű, míg három esetben súlyos sérüléssel végződtek. Ezekben a balesetekben összesen kilencen sérültek meg, öten könnyebben, négyen pedig súlyosan. Az ittasság gyanúja nem merült fel a balesetek során.



A legfőbb baleseti ok továbbra is a gyorshajtás volt. Éppen ezért a rendőrség a sebességtúllépések és a közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében továbbra is rendszeresen végez sebességellenőrzést. A sebességmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázatával.













A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság forgalom-ellenőrzői 2020. május 31-én délután sebességellenőrzést végeztek a megye közútjain. Kirívó eset ezúttal is volt. Egy gépkocsivezető majdnem megtriplázta a megengedett sebességet, ugyanis a megengedett 50 km/h helyett 146 km-/h-val közlekedett, amikor a sebességmérő műszer felvételt készített róla Pécsett, a Siklósi úton. A száguldó sofőrt a forgalomirányító fényjelző készülék sárga, majd piros jelzésre váltása sem sarkallta arra, hogy lassítson. A rendőrök a tetten ért járművezetőnek összesen 350 000 Forint közigazgatási bírságot szabtak ki, illetve 16 büntetőpont is járt a jogsértésekért.



A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy minden esetben tartsák be az előírt sebességhatárokat! A balesetek elkerüléséért a legtöbbet mi magunk tehetünk azzal, hogy a szabályokat betartva, egymásra odafigyelve veszünk részt a közlekedésben. Ne feledjék, a helyes sebesség megválasztása életet menthet!