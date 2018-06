Celldömölki társulat nyert a komlói színházi találkozón

A celldömölki Soltis Lajos Színház előadása nyerte a negyedik Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) fődíját - tájékoztatták a szervezők a vasárnap délutáni díjkiosztót követően az MTI-t.



A szakmai zsűrit Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész vezette. A testület a KASZT fődíját a celldömölki társulat Szentivánéji álom című darabjának ítélte oda. A Soltis Lajos Színház tavaly a Vaknyugat című darabbal nyerte meg a komlói fesztivált.

A második helyezett a győri RÉV Színház és az inárcsi KB35 csoport koprodukciója, az Othelló lett. A harmadik helyet pedig a komlói Súgólyuk Egyesület Még egyszer hátulról című darabja szerezte meg.Legjobb rendező elismerését Nagy Péter István, a celldömölkiek előadásának rendezője kapta. A legjobb férfi főszereplőnek Nagy Zsoltot választották, az Othellóban nyújtott alakításáért, a legjobb női főszereplő címet Törsök Márta, a székesfehérvári Szabad Színház tagja nyerte el a Római karneválban mutatott játékáért. A legjobb mellékszereplő Ákli Krisztián, a pécsi Escargo Hajója társulat tagja lett. Különdíjban részesült az Escargo Hajója csoport a Büntető című produkcióért és az érmihályfalvi MÓKA színjátszó kör Az ördög című előadásért - ismertette az összegzés.A május 31. és június 3. között megrendezett eseményen tizenegy csoport mutatkozott be. A házigazda komlóiak mellett érkeztek győri, székesfehérvári, pápai, veszprémi, inárcsi, körmendi, pécsi, ikervári, érmihályfalvai színjátszók.Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgató-főrendezője, a KASZT fesztiváligazgatója elmondta: minden előadást teltházas érdeklődés kísért. "A kiegészítő programok, koncertek várakozáson felüli fogadtása pedig egy új minőségi irányt, szintet is adott az eseménynek" - idézte a közlemény.Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a KASZT fővédnöke hangsúlyozta, hogy a jövőben is szeretnék megtartani, megismételni a fesztivál eddig elért színvonalát, fordulatszámát. Polics József (Fidesz-KDNP) Komló polgármestere pedig arról beszélt, hogy a záróünnepség után máris elkezdik szervezni az ötödik, jubileumi fesztivált.A KASZT keretében minősítéseket szerezhettek a Magyar Szín-Játékos Szövetség tagjai. Arany minősítést ítéltek oda a pécsi Escargo Hajója csoportnak, a celldömölki Soltis Lajos Színháznak, az érmihályfalvi MÓKA színjátszó körnek, a komlói Súgólyuk Egyesületnek, s egy korábbi megtekintés alapján a győri Rév Színház és az inárcsi KB35 társulat Othello című produkciójának. Ezüst minősítést vehetett át a Körmendi Kastélyszínház Társulat Novecento című monodrámájának bemutatásáért. Bronzot ért a székesfehérvári Szabad Színház Római Karnevál című előadása és a pápai S.K. Társulat Egy őrült naplója című monodrámája - sorolta a közlemény.