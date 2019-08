Caflisch: Pécs legrégebbi cukrászdájának neve nemcsak nálunk, Svájcban is jól cseng

Pécsett már a 18. század végén megnyílt az első cukrászda, amelynek épületét 1789-ben nemes Szieberau Ágoston cukrászmester vette meg. Az azóta eltelt sok-sok év alatt számos tulajdonosa volt az üzletnek, szép és kevésbé szép időszakokkal. Kovács Viktória (képünkön), a cukrászda jelenlegi tulajdonosa mesélt a hely történetéről, mostani helyzetéről.



Sokan azt hiszik, hogy a cukrászdát a Caflisch család alapította , de ez nem így van. 1789-ben az épületet Szieberau Ágoston cukrászmester vette meg, s ő kezdte meg a cukrásztevékenységet először a városban, s nem kizárt, hogy az országban is. A cukrászda létrejöttét olyan híres, korabeli épületekkel emlegetik együtt, mint a Nádor Szálló vagy a Nemzeti Kaszinó.

Szieberau Ágoston hét évig vezette az üzletet, majd 1976-ban elhunyt. Özvegye, Anglbauer Anna vitte tovább a cukrászdát az 1800-as évek elejéig, majd 1869-től a Svájcból idetelepedő legendás cukrász-dinasztia, a Caflischok, illetve Caflisch Kristóf vette át az üzlet vezetését. A helyiség jelenleg is ezt a nevet viseli, bár az évek alatt megélt pár névváltoztatást is. A cukrászda az ő vezetése alatt lett igazán híres, mivel ő volt az, aki Svájcból behozta a tejszínt, a főzött krémet, amik akkoriban még nem voltak elterjedtek az országban.

A családfő 49 évesen hunyt el 1887-ben, majd a történelem megismételte önmagát, s özvegye vette át a vezetést. A feleség később a város szeretett cukros ómamájaként híresült el , aki gyermeke felnevelésén és az üzlet sikeres működésén fáradozott évekig.

- Miután az özvegy is elhunyt, a cukrászdának eléggé szedett-vedett sora lett, több tulajdonosa is volt, olyan is, aki még a nevét is megváltoztatta az üzletnek, így az idősebbek Éva cukrászdaként emlegetik. Többször be is zárt, volt pár elég hanyag tulajdonosa, akik sajnálatos módon inkább rombolták a hely hírnevét, mintsem megtartották volna.

Kovács Viktória és párja öt éve vezetik az üzletet, elsősorban Viktória tevékenykedik a cukrászdában. Az üzletvezető elmondta, hogy bár elég sok hasonló jellegű hely található a környéken, szerencsére sok turista is érdeklődik a cukrászda iránt máig is, sokan visszatérnek egy finom süteményre.

- A turistáknak még ma is sokat számít a Caflisch név, főleg akik Svájcból, vagy Németországból érkeznek - mesélte Viktória.

A cukrászdában a hagyományos, tradicionális vonalat követik , pont a múltból adódóan, hiszen ezen a helyen mértek ki először Pécsett kakaóport, vagy vaníliát, amiket régen nem igazán lehetett kapni. Az üzlet rengeteg hagyományos kekszet kínál, cukormentes, tojásmentes és laktózmentes formában is. Dobostortát, házi krémest és zserbót is fogyaszthatunk, de népszerűek a gyümölcsön-joghurtos sütemények és a fagylalt is.

A cukrászdában találhatóak egészséges paleo sütik is, tojásmentes, tej, tejfehérje, cukormentes, illetve lisztmentes édességek, s ezeket rendelésre is készítik. A tulajdonos azt is elmondta, hogy több visszatérő vendégük van, aminek nagyon örülnek, olyanra is volt már példa, hogy az esküvői torta után a gyermek első szülinapi tortáját is ugyanolyan ízekből rendelték meg.

- Hagyományos recept alapján készítjük a legtöbb termékünket, igazi, valódi alapanyagokból, nem porból. A krémes erre a legjobb példa, egy adag nálunk 18 tojásból készül. A legmenőbb sütink a belga csokis gyümölcskosár, ebből rengeteg fogy. Ez egy igen kiadós sütemény, a tésztája nagyon omlós, vannak benne csokidarabok és a tetején vaníliakrém, illetve eper van. Ennek az ára 840 forint, de véleményem szerint egy ebédet is kitesz, annyira laktató. Népszerű még a krémes, a zserbó és sokan rendelnek is tőlünk, legtöbbször házi gofrit.