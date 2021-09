Börtönbe kerülhet egy férfi, aki jogsi nélkül vezetett

A Pécsi Járási Ügyészég vádiratában végrehajtandó börtönt indítványoz annak a

férfinak, aki eltiltás hatálya alatt kétszer is vezette személygépkocsiját.



A vádirat szerint a férfit előbb a Pécsi Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság,

majd ittas járművezetés miatt a Pécsi Járásbíróság tiltotta el a közúti járművezetéstől 2020 végén.



A vádlott e tilalommal nem törődve 2021 május végén, majd június elején is vezette a

gépkocsiját, azonban a járőrök mindkét alkalommal elkapták.



Az eltiltás hatálya alatti járművezetést a büntetőtörvénykönyv 2021. május 14-i módosítása nyilvánította bűncselekménnyé, melyért 3 év szabadságvesztés is kiszabható.



Mivel az ügy vádlottja több alkalommal is megszegte a járművezetés tilalmát, illetve más

bűncselekmény elkövetése miatt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt, így az

ügyészég arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó börtönre ítélje, és ismét tiltsa el a járművezetéstől.