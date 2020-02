Bellini-mű lesz a filharmonikusok pécsi operabemutatója

Pécs zenekarának idei operabemutatóján Vincenzo Bellini Az alvajáró című műve lesz hallható a Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok (PFZ), a Müpa és a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. koprodukciójában február 13-án - tájékoztatta a zenekar az MTI-t.



A PFZ közleménye szerint a Némedi Csaba rendezésében megvalósuló pécsi előadáson a valódi operaélményt neves nemzetközi és hazai művészgárda garantálja.



Rodolfo gróf szerepében Mirco Palazzi olasz basszus lép fel, az alvajáró Amina szerepében Zuzana Marková cseh koloratúrszoprán lesz hallható, vőlegényét, Elvinót Konu Kim dél-koreai származású tenor alakítja.



Zemlényi Eszter formálja meg Lisa alakját, Teresát, Amina nevelőanyját Simon Krisztina játssza, Alessiót pedig Dobák Attila. Kozmér Alexandra prímabalerina Myrtha, a villik királynője szerepében a mű balettelődjét idézi meg.



A produkciót Riccardo Frizza, az itáliai repertoár specialistája, a milánói Scala, a velencei Fenice, a Párizsi Opera és a New York-i Metropolitan visszatérő vendégkarmestere dirigálja. A díszletet Szendrényi Éva, a jelmezeket Zöldy Z Gergely tervezte.



A közleményben felidézték, hogy Bellini alkotása már az ősbemutatón közönségsikert aratott és azóta is töretlenül népszerű. Zenei kifejezésmódjában a művet a bel canto gyöngyszemének, a komponista egyik fő művének tekintik. Különlegessége a páratlan feszültséggel és "akrobataelemekkel" kivitelezett alvajáró-jelenet, amely jól ábrázolja a tudatalatti jelenségeket.



Az alkotás történetéről szólva megjegyezték, hogy a mű hátterében az alvajáró-témájú színpadi művek akkori nagy divatja, konkrétan pedig Ferdinand Hérold balettje áll. Bellini darabjának szövegkönyvét a zeneszerző állandó alkotótársa, Felice Romani írta, aki a balett történetéből merített inspirációt. A nagy sikerű milánói ősbemutatón maga a szerző vezényelt. Magyarországon 1832-ben mutatták be a darabot.



A közleményben kitértek arra, hogy egy pályázati támogatásnak köszönhetően Szekszárdról és Bajáról díjmentes buszos utazást tudnak biztosítani az előadásra.



A koncertről bővebb tájékoztatás olvasható a zenekar internetes oldalán, a pfz.hu-n.