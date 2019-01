Befejeződött az automaták cseréje - Szerdától kell ismét fizetni a parkolásért Pécsett

Elkészültek a szakemberek a pécsi parkolóautamaták cseréjével, jövő héten megkezdődik az informatikai rendszer tesztelése, szerdától pedig ismét fizetniük kell az autósoknak. Az új berendezések bankkártyás fizetésre is alkalmasak, ugyanakkor érméket nem adnak vissza.

Tavaly nyáron döntött a parkolóautomaták cseréjéről a pécsi közgyűlés. Az eddig használt - kizárólag érmés fizetésre lehetőséget biztosító, csaknem húszéves - gépek egyre többször romlottak el, s nagyon sokan találkoztunk azzal is, hogy „visszaköpik" a százasokat, kétszázasokat.

Összesen 160 (azért van ilyen sokra szükség, mert rendelet írja elő, hogy az automaták nyolcvan százaléka legfeljebb 75 méteres gyaloglással elérhető legyen) berendezést kellett lecserélni, a munkálatokhoz január első napjaiban fogtak hozzá a szakemberek.

A teljes beruházás értéke mintegy 300 millió forint.

Nem igaz, hogy Pécsett a legdrágább A pécsi parkolási díjak egyébként - minden híresztelés dacára - az emelés (az 1. zónában 300-ról 400-ra, a 2. díjzónában 160-ról 200-ra,) után sem a legdrágábbak az országban, Szegeden például 480, Sopronban 420, míg Budapesten 525 forintot kell fizetni óránként a legdrágább övezetben.

Az ütemtervnek megfelelően az automaták telepítése befejeződött, közölte érdeklődésünkre a BIOKOM. Jövő hét elején megkezdődik a berendezések számítógépes programjainak tesztelése, ezt követően pedig szerdától ismét fizetniük kell az autósoknak.

A pécsiek már most is szemügyre vehetik a korábbiaknál jóval modernebb készülékeket, amelyek érintőképernyői leginkább a bankautomatákra emlékeztetnek.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a színes kezelőpanellel rendelkező automaták érintésmentes (PayPass, PayWave) bankkártyaolvasóval is rendelkeznek, de az új gépek is alkalmasak az érmék elfogadására is. A bedobott érméknek megfelelő idejű parkolásra van mód, arra figyelni kell ugyanakkor, hogy ezek a gépek - a meghibásodási lehetőségeket csökkentendő - visszaadni nem tudnak. Ez egyébként nem egyedi, ilyen, illetve ehhez hasonló rendszer működik más városokban, például Szegeden és Veszprémben is.

Fontos tudnivaló az új automaták használatához, hogy a parkolások során meg kell adni a gépjármű rendszámát.



Így használhatjuk majd az új parkolóautomatákat:

Első lépésben nyelvet kell választanunk az érintőképernyőn (az új órák a magyar mellett idegen nyelven is „értenek") a kis zászlócskák segítségével, majd meg kell nyomni a villogó START jelzést.

Második lépésben az érintőképernyőn megjelenő billentyűzeten be kell írni a rendszámot.

Harmadik lépésben ki kell választani, személykocsival vagy teherkocsival parkolunk.

A negyedik lépésben a fizetési módot választhatjuk ki.

Ha érmével fizetünk, az óra kiírja a bedobott pénznek megfelelő időtartamot.

Ha bankkártyával, mi magunk növelhetjük/csökkenthetjük az időtartamot, majd ezután fizethetünk bankkártyával.

A fizetés után az automata kinyomtatja a jegyet, amit a szélvédő mögött kell elhelyezni, ahogy eddig.