Befejeződött a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola felújítása

Jelentős felújítás valósult meg a közelmúltban a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában. Március 11-én ünnepélyes keretek között adták át a megújult ebédlőt, tálalókonyhát, valamint technika és számítástechnika tantermet.

A Néri Szent Fülöp nevét viselő intézmény szegény sorsú gyerekeknek biztosítja az oktatását nap mint nap Pécs északkeleti részén. Sok esetben olyan gyerekekről van szó, akiknek ez az egyetlen lehetőségük a tanulás által felkészülni az életre.

A felújítás során megújult az épület teljes tetőszerkezete, valamint az összes nyílászáró cseréje is sor került. Kialakítottak egy új ebédlőt és ahhoz kapcsolódóan egy európai szabványoknak is megfelelő tálaló konyhát. Az iskola továbbá korszerű technika és számítástechnika teremmel bővült.

Dohóczki Péter, a Pécsi Egyházmegye gazdasági igazgatója a beruházás kapcsán elmondta, hogy ilyen típusú iskolákra nincs pályázati keret, de tekintettel arra, hogy a nagyobb iskolákra lehet pályázni, meg tudták oldani, hogy saját költségvetéséből finanszírozzák a több mint 162 millió forintos fejlesztést. Az elmúlt évek tatarozási munkálatainak végére most ez a nagy beruházás tesz pontot és biztosítja a zavartalan üzemelést. Az intézmény oktatási tevékenysége eredményes, szépen fejlődik. - tette hozzá a gazdasági igazgató.

Az eseményen Czimmer Tamás igazgató megköszönte a Pécsi Egyházmegye munkatársainak, különösen Udvardy György megyéspüspöknek a támogatást és az iskola ügye mellé állást. „Az itt tanuló diákok élethelyzetét teljes mértékben javítja ez a beruházás, hiszen azok a technikai feltételek, amikre ma már azt mondjuk, hogy adottak kellene, hogy legyenek, ezek itt nem voltak meg. Ezt az iskolát állandóan be akarták zárni, állandóan összevonták. Tulajdonképpen itt az elmúlt egy-két évtizedben soha semmilyen fejlesztés nem történt." - mondta az igazgató.

Udvardy György pécsi megyéspüspök az együtt növekedés alkalmának, ünnepének nevezte a hétfői napot. „Az együtt növekedésnek az ünnepe, mert az iskola sosem csak önmagában létezik, hanem abban a környezetben, amelynek a szíve és közepe. Itt az elmúlt években több olyan fejlesztés volt, ami nyilván hatással van az iskolára is, és azt gondolom, hogy ez nagyon meghatározó. Az együtt növekedésnek az ünnepe azért is, mert a város szerves részeként lehet ezt tenni még akkor is, ha sajátos küzdelmekkel."

A jövőbe vetett hitet mi sem tükrözi jobban, mint az igazgató és a tantestület évtizedes állhatatos harca és küzdelme a nehéz sorsban élő, de tanulni vágyó gyerekekért.

Az átadó ünnepséget a kisiskolások éneke és a nagyobbak előadása tette színessé. Az iskola fúvószenekarának és vegyeskarának fellépése után a megyéspüspök megáldotta az iskola épületét.

Az egyházmegye idei terve a Néri Szent Fülöp iskola udvarának felújítása, amelyben egy játszóteret alakítanak ki. Napirenden van továbbá az intézmény teljes körű belső felújítása, ami a közeljövőben fog megvalósulni.