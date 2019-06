Baranyai önkéntes tűzoltók is kapnak támogatást

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatra 2019-ben ötszáznyolcvanhét egyesület nyújtott be pályázatot, amelynek segítségével különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez juthatnak. Baranya megyében tizennégy önkéntes tűzoltó egyesület jutott pályázati támogatáshoz.

2019-ben ismét hétszázmillió forint összértékű támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Százmillió forintot az önkéntes mentőszervezetek kapnak, hatszázmillió forint a tűzoltó egyesületek között oszlik meg.

Évről évre nő az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek száma: amíg 2018-ban negyvenkilenc, addig 2019-ben már ötvenhárom egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörével, a tervek szerint év végére még hat szervezet kerül ebbe a körbe. Tovább nőtt a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek száma is, az idén több mint kilencvenöt százalékuk nyújtott be támogatási pályázatot.



A feltételeket sikeresen teljesítő ötszáznyolcvanhét egyesület működési költségekre, eszközbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági-vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre nyújtotta be pályázatát.



A bírálóbizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így ebben az évben a működési költségre, illetve szertárépítésre és -felújításra kapnak támogatást az egyesületek. A pályázók egyrészt védő- és tűzoltótechnikai eszközöket vehetnek át, továbbá maguk is beszerezhetnek egyéb eszközöket. A pályázatnak köszönhetően kétszáznegyvenkét tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgára nyílik lehetőség, az önkéntesek hetvenegy gépjárművezetője tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel megkülönböztető jelzést használó tűzoltógépjárművek vezetésére is jogosultságot szerez. Ötvenkilenc egyesület összesen ötvenhét kézi és öt mobil EDR-rádiót, valamint négy tartozékot kap majd.

Baranya megyéből sikeresen páláyzó önkéntes tűzoltó egyesületek több, mint 11,5 millió forint értékű támogatásban részesülnek.