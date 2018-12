Baranyában is van olyan település, ahol fehér lett a karácsony

Kedden, karácsony első napján több településen is havazott.

Többek között Pécsett is esett a hó napközben, azonban el is olvadt. A magasabban fekvő helyeken viszont, például Komlón délután már meg is maradt a hótakaró.

Az előrejelzés szerint délnyugat felől éjszaka tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen alakul ki eső, havas eső, csak északkeleten marad reggelig sok felhő, és ott néhol havazás, havas eső, ónos eső még lehet.

Szerdán változóan és erősebben felhős területek, illetve időszakok váltakoznak, legfeljebb északkeleten lehet hószállingózás, szitálás.

Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, főként a középső országrészben meg is erősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -3 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 2 és 7 fok között alakul.