Baranyában eddig sosem látott madarat figyeltek meg

Május 28-án a késő délutáni órákban a madártani egyesület egyik önkéntese egy kucsmás sármányt figyelt meg Hosszúhetény határában. Az éneklő hímről másnap bizonyító erejű fotók is készültek. Ez a faj első baranyai előfordulása.

Ez a veréb nagyságú énekesmadár délkeleti elterjedésű faj. Olaszország keleti partvidékétől kezdve a Balkán-félszigeten és Kisázsián át egészen a Kaszpi-tengerig, Iránig terjed költőterülete.

Az utóbbi évtizedekben határozott északi, északnyugati terjeszkedése figyelhető

meg. Hazánkban először 1995-ben mutatták ki jelenlétét Tiszanánán, majd öt év múlva került ismét a megfigyelők szeme elé. A következő években főleg az alföldi területeken egyre gyakrabban mutatkozott, és több esetben éneklő hímeket is sikerült lencsevégre kapni.

Mindez már a magyarországi költését is valószínűsíti, de egyelőre ezt még nem sikerült bizonyítani. A Hosszúhetényben megfigyelt éneklő hím esetében is előfordulhat, hogy a madár a költő pár egyik tagja lehet, ugyanakkor az észlelés a dunántúli terjeszkedésének is bizonyítéka.



A kucsmás sármány elsősorban az alacsonyabb területek fészkelője, de a Kaukázus déli lejtőin 1500 méter tengerszint feletti magasságban is költ. Kedveli az olyan nyílt élőhelyeket, ahol gazdag, sűrű a cserjeszint. Mezőgazdasági területeken, gyümölcsösökben és szőlőkben egyaránt megtelepszik. Szívesen fészkel gyomos parlagterületek szomszédságában.

Gyakran kiül kórok és bokrok tetejére, ahol hangját hallatja.

Táplálékát főleg magvak alkotják, de egyéb növényi részeket is fogyaszt. Nyáron a fiókáit rovarokkal eteti.



Vonuló madár. A telet Délkelet-Ázsiában tölti.