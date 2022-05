Bár ismét egyre alacsonyabb a Duna vízszintje, egyelőre nem várható vészes apály

Néhány nap alatt majd' másfél méterrel csökkenhet a Duna vízszintje Mohácsnál, a hajózást egyelőre nem fogja akadályozni a vízállás, s esély mutatkozik arra is, hogy kissé emelkedjen majd a folyó vízszintje.

Hétfőn reggel 373 centimétert mutatott a vízmérce Mohácsnál, a folyó a következő napok során apadni fog, az előrejelzés szerint szombatig csaknem másfél méterrel csökken majd a vízszint, akkorra 240-es vizet várnak.



Az alacsonyabb vízállás kedvez a folyó szerelmeseinek, sorra előbukkannak a homokos partszakaszok és a zátonyok.

A napimádók mellett a folyóban megmártózni szándékozóknak is jó hír, hogy a víz is egyre melegszik. Hétfőn majdnem húszfokos volt a Duna Mohácsnál, s mivel a következő napokban kánikula várható, a hét vége felé már 22-23 fokos is lehet a víz, ami igazán kellemesnek mondható.



A hajósokat ugyanakkor aggaszthatja a már-már menetrendszerűnek számító nyári apály, kritikus határnak a 150 centis víz számít, az alatt a nagyobb merülési mélységű hajókat csak félig rakodják, nehogy zátonyra fussanak.

Egyelőre azonban ettől nem kell tartani, a Duna vízgyűjtő területein hullott csapadék hatására kisebb árhullám indulhat el, így várhatón nem alakul ki a 2018-as nyári, őszi időszakhoz hasonló helyzet, amikor sorra dőltek meg a negatív rekordok.



2018 októberében például, amióta mérik, még soha nem jegyeztek fel olyan alacsony dunai vízállást Mohácsnál, mint akkor: hatvankét centimétert mutatott a mérce, egy centivel kevesebbet, mint 2013-ban, amikor az addigi rekordot regisztrálták.



A teherhajók forgalma lényegében leállt, s a kompon is súlykorlátozást kellett elrendelni.