Az idei lesz a csúcs, mondja Pusker Péter, a Zsolnay Fényfesztivál főszervezője

Csütörtöktől már harmadik alkalommal borul fénybe a pécsi belváros az egyre népszerűbb Zsolnay Fényfesztivál keretében. A látvány- és programkavalkád ötletgazdáját és főszervezőjét, Pusker Pétert kérdeztük arról, miben lesz más a mostani fesztivál a korábbiakhoz képest, s miért döntött úgy, hogy a győri MEDIAWAVE oszlopos tagjaként nevet szerezve a pécsi közösségi lét egyik motorja legyen.

- Az elmúlt két év nagy sikert hozott a Zsolnay Fényfesztivál életében. Miben lesz az idei rendezvény más, mint a korábbiak?



- Ez a fesztivál eleve egy konkrét koncepció mentén született. Egyediségét az adja, hogy nem bevett sémákat követünk és másolunk, hanem olyan rendszert alakítottunk ki, ami eddig csak külön-külön felbukkanó, de már létező, működőképes elemekből tevődik össze, ráadásul ezt a helyi belváros sajátosságaira szabtuk. Az idei programsorozat az eredeti elképzelések továbbfejlesztése, bár senki sem számított arra - ugyanakkor törvényszerű is volt -, hogy ennyire dinamikusan fog fejlődni. Ha megnézzük, hogy a már működő fényfesztiválok milyen utat járnak be, akkor azt látjuk, hogy ez egy olyan magával ragadó rendezvényműfaj, ami újdonságnak számít és máshogy működik, mint a bevett fesztiválok. Ez erre az évre sok változást hozott magával: négynaposra bővítettük az időtartamát, több helyszínen, nagyobb felületen lesznek láthatók az alkotások.

- Mondana pár konkrétumot is?



- Az idei szabadtéri alkotások nagyobbak, szuggesztívebbek, több eszközhöz nyúlnak technikailag, mint eddig. Továbbra is sok épületfestés lesz, de hangsúlyosabb szerepet kapnak a fényművészet más ágai is, ezt számos fényszobor és -installáció képviseli. Az alkotások egyre intenzívebben vonják be a szemlélőt, a használt terek is izgalmasabbak, többet adnak a fényélményhez, lesz például egy olyan installációnk, amit egy templom falain belül valósítunk meg. Számos minőségi utcaművészeti eseményt és zenei programot is szervezünk, ám akik mindezeken túl még több élményt szeretnének, azoknak a Fény Útja Extra elnevezésű program keretében kínálunk galériákban, belső udvarokban további látványosságokat.

- A legnépszerűbb eddig a székesegyház fényfestése szokott lenni. Itt várható-e változás?

-

Tavaly a verseny-jelleget akartuk erősíteni, és a szombatra helyeztük a fókuszt, a verseny idén is megmarad, de az idei három este programja szinte egyenértékű lesz, elkerülendő a zsúfoltságot. Tudatos lépés az is, hogy az utcaművészeti programba is bevisszük a versenyszellemet, kíváncsi vagyok, hogy a közönséget ez mennyire fogja magával ragadni: a lényeg, hogy öt különböző csapat napi kétszer fog fellépni és versengeni a közönség kegyeiért.

Névjegy Pusker Péter 1977-ben született Szombathelyen. Szülővárosában végezte középiskolai tanulmányat, majd a győri műszaki főiskola elvégzése után önkormányzati kapcsolattartóként dolgozott az E.ON-nál. Öt éven át a MEDIAWAVE állandó munkatársa, koncert- és fesztiválszervező, majd szabadúszó. A pécsi Retextil alapítványnál kommunikácóval és marketinggel foglalkozott, majd négy éve már a ZSÖK-nél dolgozik. Barátnőjével él.



- Hogyan került Pécsre egy szombathelyi fiatalember, aki a győri MEDIAWAVE fesztivál oszlopos tagjaként vívott ki elismerést magának?



- Szakmai szempontból a MEDIAWAVE nekem a bölcsőm, az óvodám és az iskolám is egyben. Tizenöt évet töltöttem a fesztivál kötelékében. 1997-ben kezdődött, amikor Győrben jártam műszaki főiskolára. Önkéntesként kezdtem, alapvetően az élőzene szeretete mozgatott leginkább. Az egy nagyon színvonalas rétegfesztivál, az ott tapasztalt szakmai minőség és formabontó szervezői megközelítés azóta is meghatározó számomra, és magaménak érzem. Helyi klubunkban, a Rómer Házban töltött évek is nagy rutint adtak. Alapvetően zenei szervezőnek tartom magam, de bizonyos ponton elkezdett érdekelni, hogy mi van ezen túl - a megszokottól eltérő, új lehetőségek. Ezek alatt az évek alatt történt, hogy a szakma elkezdett minket hívogatni más rendezvényekre résztvevőknek. Pécsre először a Moveast fesztivál keretében kerültem, azóta tart a szerelem a város iránt. A MEDIAWAVE-korszak lezárultával számomra is eljött az útkeresés ideje: Budapesten, külföldön vagy hol folytassam? Közel hat éve döntöttem úgy, hogy Pécsre jövök. Előbb a Retextil Alapítványnál kommunikációval foglalkoztam, majd ezután hívtak a ZSÖK kötelékébe.