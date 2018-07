Az energiaáramlás évada volt az elmúlt szezon a Pannon Filharmonikusok számára

Hivatalosan is kamaszkorba lépett a Pannon Filharmonikusok: 15. évadát zárta a zenekar a 2017/2018-as szezontól búcsúzva.



Az energiaáramlás évadát hirdette meg a zenekar a művészek, a közönség, a gazdasági szereplők és a zenekar városa között. Mind szakmai, mind közösségi értelemben az együttes a megújulását követő 15. évadban is képes volt olyan eredményeket elérni, amelyek a korábbiakat is felülmúlták.Összesen 130 koncertet hallhatott a közönség, melyek nagy közönségsiker mellett zajlottak Pécsett és a Müpában egyaránt. Szinte valamennyi előadást teltház előtt játszotta a Pannon Filharmonikusok, melyek nézőszámban és jegybevételben ismét az előző évadban produkált kimagasló eredményeket érték el. Az évadban főtámogatóként vett részt az E.ON.



A Kodály Központban megtartott 65 előadás mellett a zenekar ellátta a Pécsi Nemzeti Színház zenés színházi produkcióiban felvállalt kötelezettségét is, közel100 előadásban közreműködött, valamint ebben az évadbantöbb mint 15 alakommal állított színpadra koprodukciós előadásokat. A fővárosban a Müpában és az Erkel Színházban is hallhatta a közönség a Pannon Filharmonikusokat, illetve fellépett Debrecenben és újévi koncertet adott Pakson.



A hazai szerepvállalások mellett több kiemelkedő külföldi produkció gazdagította az előadások sorát az évadban. 2017 őszén Eötvös Péter SenzaSangue című operájának első előadásra került sor Londonban a szerző vezényletével. A bemutató kiváló kritikákat kapott neves nemzetközi portálokon.

A Déli Kulturális Övezetben vállalt kultúraközvetítő szerepben a Pannon Filharmonikusok az évadban fellépett két alkalommal Eszéken és Zágrábban, de a barokk zenében évek óta befektetett munkájának a 47. Varasdi Barokk Estek keretében elnyert díj hozta az idei évad egyik kimagasló eredményét. A koncerten Bogányi Tibor dirigálta az együttest. A rangos és színvonalas barokk fesztivál elismerése a zenekarnak, valamint a Dobos László és Vass András által felkészített Fesztiválkórusnak szólt.

Az évadban számos nemzetközi rangú eseményen közreműködött kiemelt szereplőként: 2017 decemberében a Solti György Nemzetközi Karmesterverseny döntőjében játszott, és a záró gálakoncertjét adta, 2018 telén a Budapesti Fesztiválzenekar és a MüpaBernstein-maratonjában közreműködött, 2018 júniusában a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál gálakoncertjét adta, júliusban az Armel Operafesztivál keretében két bemutatóban közreműködött Budapesten és Bécsben, mely során különdíjban részesült a zenekar. A Pannon Filharmonikusoknak a bécsi premiert követően,Eötvös Péter Lady Sarashina című operájának különleges és magas színvonalú zenei megvalósításáért vehette át a különdíjat a nemzetközi tagokból álló szakmai zsűritől.



Erejük teljében levő szólisták és a nemzetközi hírű karmesterek váltották egymást az évad során, akik között Bogányi Tibor (képünkön) hónapról hónapra biztos pontként tért vissza a zenekar élére, hogy felülmúlhatatlan koncertekkel szórakoztassa a hallgatóságot. A vezető karmester hetedik évadát zárta a Pannon Filharmonikusokkal. Vass Andrást, az együttes állandó karmesterét ugyancsak több alkalommal láthatta ebben az évadban is a közönség a karmesteri pódiumon. Májusi koncertjén saját átiratában volt hallható nagyzenekari változatban Grieg g-moll vonósnégyese, melyet Pécsett és Budapesten is nagy sikerrel vezényelt.

Folytatva a tavaly megkezdett hagyományt, 2017 decemberében ismét átadásra került a zenekar által létrehozott, az együttes alapítójáról elnevezett Lickl-díj három kategóriában: muzsikus, menedzsment tag és civil. A 2017-es év muzsikus Lickl-díjasa Sturcz László, oboa szólamvezető, civil kategóriában Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója vehette át a díjat, míg a menedzsment Lickl-díjat Graf Orsolya a PFZ marketing- és kommunikációs vezetője kapta.



A 2017/2018-as szezonban is találkozhatott újdonsággal a közönség. Az együttes októberben a kamaszok számára fejlesztett új sorozatot hirdetett #NoBabel címmel, melynek házigazdája a Bartók Rádió jól ismert műsorvezetője, Bősze Ádám. A nagysikerű sorozat a következő évadban is várja majd a 14-18 éves korosztályt. Újdonság volt a Pécs ZOO akváriumi részében koprodukcióban indított babaprogram, az Akváriumi keringő, melynek alkalmain a karonülő csecsemőket a víz alatti világ lenyűgöző látványa, és a kamarazene lágy dallamai várják. Befutott a tavaly tavasszal elkezdett Művészbejáró című kamarasorozat, melynek keretében a zenekar kamaraformációkba szerveződő művészei mutatják be a számukra kedves kamaradarabokat a Kocsis Zoltán teremben.

A Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi évében számos nemzetközi konferencia vendégének adott hangversenyt a zenekar, valamint a szeptember 1-jei díszhangversenye az PTE Alapítás napja keretében került megrendezésre. A PTE-vel az évad során hosszú távú együttműködési megállapodásra is sor került.

Az energia nem vész el, csak átalakul. Ezt igazolja a Pannon Filharmonikusok is, aki a TITÁNIUM-évaddal várja vissza a közönséget 2018 szeptemberében.