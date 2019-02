Az ellenőrzött építkezéseken dolgozók ötödét feketén foglalkoztatták

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal baranyai munkatársai az elmúlt időszakban hat nagy ingatlan-beruházást ellenőriztek a megyében, amelyeknél a dolgozók közel húsz százalékát foglalkoztatták feketén.

A foglalkoztatottak bejelentéseinek ellenőrzése kiemelten fontos, hiszen a feketefoglalkoztatás jelentősen megrövidíti a költségvetési bevételeket és sérti a munkavállalók érdekeit is.

A szabálytalan foglalkoztatás kivédésére az egyszerűsített foglalkoztatás sem jelent megoldást, mert a körülményeket figyelembe véve munkaviszonynak minősítheti a hivatal a foglalkoztatást.

Ebben az esetben a be nem jelentett dolgozókéhoz hasonlóan a munkaviszonyhoz kapcsolódó közterheket is meg kell fizetnie a vállalkozásnak, akár három hónapra visszamenőleg is.

Az ellenőrzések egyik kirívó esetében a vállalkozó a nyolc dolgozójából hetet bejelentés nélkül foglalkoztatott. Az ismételt ellenőrzéskor már javult az arány, de a 41 dolgozóból 12 még mindig nem volt bejelentve.

A mulasztó vállalkozások jelentős összegű bírságra számíthatnak, valamint a munkaviszonyhoz kapcsolódó közterheket is meg kell fizetniük.