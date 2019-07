Az egészség a legnagyobb kincsünk, Pécsett segítenek megőrizni!

A Pécsi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) februárban kezdte meg működését a Veress Endre utcai Rendelőintézet földszinti tanácsadójában. Az intézmény fő célja a Pécsi járáshoz tartozó 40 településen élő lakosság életmódváltásának elősegítése, melyet különféle ingyenes programok szervezésével valósítanak meg az iroda dolgozói.

Az EFI szakmai vezetőjét, Hideg Balázst kérdeztük az intézmény működéséről, a programkínálatról.

- Mik a Pécsi Egészségfejlesztési Iroda céljai?

- A pécsi és a környező településeken élő lakosság egészségi állapotának javítása, szeretnénk, hogy az egészségtudatos magatartás az emberek életének részévé váljon, és hogy tudatosodjon, mindenkinek a saját egészsége érték, amire vigyázni kell, és folyamatosan tenni kell azért, hogy egészségesek maradjunk. A prevenció és a tudatos életmód mindig könnyebb választás, mint a fellépő problémákat kezelni.





- Milyen programokkal érik el ezeket a célokat?

- Az EFI folyamatosan a lakosság körében szervez programokat, igyekeznek folyamatosan az emberek között lenni, tudtuk meg a szakmai vezetőtől. Részt vesznek ingyenes állapotfelméréssel különböző városi rendezvényeken, falunapokon. Szerveznek előadásokat az egészségtudatosságtól, a helyes táplálkozáson, vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésén át, egészen az öngyilkosságot megelőző viselkedés felismeréséig számos egyéb témában, sorolta.

Mindemellett ingyenes klubfoglalkozásokat indítanak a Veress Endre utcai rendelőintézet földszintjén lévő tanácsadóban, ahol mindenki megtalálhatja a saját érdeklődésének megfelelő klubot, hiszen az azonos problémákkal, élethelyzetekkel küzdők könnyebben megértik egymást, sőt, a saját tapasztalatok átadására, cseréjére is kiváló alkalmak ezek. Klubok indultak diabétesz, szív- és érrendszer, életmódváltás, sport, testsúlykontroll témában, illetve idősek klubját is szeretnének működtetni az EFI-n belül. Ezek mellett örömmel fogadják a lakosságtól érkező igényeket is, tette hozzá Hideg Balázs.

Mivel az irodában fontosnak tartják a dohányzásról, illetve a túlzott alkoholfogyasztásról történő leszokás segítését is, így e témakörökben is várják szeretettel az érdeklődőket, de nem feledkeznek meg a legkisebbekről sem, hiszen baba-mama foglalkozásokat is szerveznek, valamint az iskolai egészségfejlesztés is kiemelt programjaik között szerepel.

- Kik látogathatják a programokat, kik a célközönség?

- Az egészségfejlesztést nem lehet elég korán elkezdeni, így a legkisebbektől a legidősebbekig igyekszünk minden korcsoportot lefedni a programjainkkal. Elsősorban a Pécsi járás területéről várjuk az érdeklődőket, de természetesen mindenkit szívesen látunk programjainkon, hiszen az egészség mindannyiunk közös kincse - így Hideg Balázs.





Elérhetőségek:

Cím: 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2. fszt.

E-mail: [email protected]

Telefon: 72/523-500

Web: www.eeipecs.hu/pei

Facebook: Pécsi Egészségfejlesztési Iroda