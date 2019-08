Az áremelést a pécsi kocsmákban is megérezték, de a foglalkozások így is elérik a céljukat

A pécsi kocsmákban, illetve vendéglátóhelyiségekben is nyomot hagyott a januárban beköszöntő áremelkedés, de leginkább a napközbeni forgalmon látszik a változás.

Január elsejétől emelkedett az alkoholos italok jövedéki adója , ez pedig nem csak a boltokban járt drágulással, hanem a pécsi vendéglátóhelyiségekben, kocsmákban is.

A viszonteladók részben a fogyasztókra terhelik a megnövekedett adóterheket, így a pécsi kocsmákban is drágultak az alkoholos italok. Leginkább az amerikai whisky ára emelkedett, sört, bort, pálinkát és pezsgőt 40-50 forinttal drágábban tudnak megvenni a vásárlók.

Pécsett több kocsma bezárt január óta, például a régóta kedvelt Zacc is lehúzta a redőnyt. A koktéljairól is jól ismert szórakozóhely húsz éven keresztül üzemelt, januárban azonban lakat került az ajtajára. Az egység Facebook-oldala szerint a hely végleg bezárt , s több helyen a nyitvatartási idők is rövidültek a pécsi vendéglátóhelyeken.

Megkérdeztünk pár pécsi kocsmárost, hogy ők mennyire érzik a változást január óta. Véleményük szerint a napközbeni forgalmon látszik leginkább, hogy kevesebben üldögélnek kint, de esténként, főleg az egyetemi bulik idejében, sokan beülnek egy-egy italra, így ebben sok változás nincsen.

Az idősebb korosztályra jobban jellemző, hogy vendéglátóhelyen kezdik el és fejezik is be az italozást, míg a fiatalok általában már kocsmázás előtt alapoznak , de ez már régi szokás.

Pár fiatalt is megkérdeztünk italozási szokásaikról, s hogy mennyit költenek egy bulis éjszakán alkoholra.

- Általában közösen vásárolunk pár üveg röviditalt, legtöbbször vodkát, vagy whiskyt és közösen megisszuk otthon, mert így több pénzünk marad. Alapozás után, buli előtt még beülünk egy-két kocsmába beszélgetni, ilyenkor megiszunk még pár pohárral, majd jöhet a szórakozás. Ha nem vészes az este, 5-10 ezer forintból kijövünk, de ha többen vagyunk, még olcsóbban - árulta el lapunknak két pécsi fiatal lány.