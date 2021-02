Autós üldözés volt a Mecsekben, fegyverest sofőrt kaptak el

Golyóálló mellények is előkerültek a 66-os úton, amelyet többen is láttak, számolt be róla a bama.hu.

Mint hírportál megtudta, a pécsi távolsági buszmegállóba hajtott volna be egy személyautó, mikor a sofőr figyelmét felhívták, hogy ott nem állhat meg.

Információik szerint a férfi fegyverrel fenyegetőzött. Rögtön hívták a rendőrséget, több autóval a sofőr nyomába eredtek. A mánfai elágazásnál sikerült megállítani az autóst.

Olvasóink jelzése szerint hat kocsival eredtek a nyomába a menekülőnek. Mikor a rendőrök megálltak, golyóálló mellényt vettek fel. Úgy tudjuk, gáz-riasztó pisztoly volt a sofőrnél.

Az intézkedés még jelenleg is tart.