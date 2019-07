Augusztus első hétvégéjén irány a Szentlőrinci Gazdanapok - Gazdag a kínálat

Huszonhat éve a Szentlőrinci Gazdanapok a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) legnagyobb rendezvénye, sikere a látogatók körében a mai napig töretlen. A nagyszabású agrárkiállítás kivételes, szakmailag is izgalmas kínálatot biztosít az érdeklődők számára.



"Tavaly az elmúlt huszonöt évet ünnepeltünk, idén a következő évtizedeket nyitjuk meg színvonalas rendezvényünkkel. Büszkék vagyunk arra, hogy a kiállítás nem csak a Dél-Dunántúl legnagyobb agráreseménye, hanem országosan, sőt nemzetközileg is elismert", írta közleményében a BMVK.





"Célunk továbbra is a mezőgazdaságot és élelmiszeripart erősíteni, a hazai termékeket bemutatni, továbbá az érdeklődök számára a szakmaiságon túl (gépkereskedelmi kiállítások), szórakoztató programokkal is szolgálni. Folytatjuk hagyományainkat, a partnerrégió programot, a Szentlőrinci Vágtát, és idén is kiosztjuk a kiállítási díjakat. A Szentlőrinci Gazdanapok sikerét kiállítóinak száma is mutatja, mely évek óta stabilan 400 körül mozog, ahogyan a látogatók száma is 25 000 fő.

A kiállítás hagyományainak megfelelően biztosítani kívánjuk az agrárium teljes körű bemutatkozását, melynek fő elemei a kiállítás, a szakmai nap, a szántóföldi bemutató és a kísérő rendezvények.



A kiállítási elemekben meg kívánjuk őrizni a mezőgépek és a mezőgazdasági kiállítóink dominanciáját, valamint a ránk jellemző állattenyésztési bemutatókat. Mellette természetesen teret biztosítunk a fogyasztói igényeknek, úgymint autóipar, lakossági szolgáltatások, kézművesség, gasztronómia és szórakoztatás.



Kiemelt programelemünk idén a Kárpát-medencei Gazdasági Találkozó nevet viselő sorozatunk, Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke mint fővédnök is ellátogat a rendezvényre és mond köszöntőt a megnyitó során, „udvaraink" Őshonos Udvar, Baranya Udvar, ismét megtelnek élettel.

Lesz bennük őshonos gazdasági állat, agrártörténeti és kézműves bemutató, valamint a sokakat vonzó gasztronómia, s idén először a gazdálkodónak szóló média udvar is megnyit a Magyar Mezőgazdaság Kft és lap bevonásával, mely a Szentlőrinci Gazdanapok hivatalos lapja.



Fontos elem változatlanul a szakmai napunk a korábbi évek mottóját megtartva, „A helyi gazdaság a vidék jövője" mentén gyűjt szakmai aktualitásokat.

Délelőtt a precíziós gazdálkodásról, délután a vidékfejlesztésről szól, s ennek indításaként a mindig aktuális agrárfórumon vehetnek részt az érdeklődők a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke, Jakab István vezetésével. A Takarék Csoport - Takarék Agrár Igazgatóság részvételével az agrárium finanszírozásáról szerveznek kerekasztal beszélgetést, amely egyben az idei rendezvény főtámogatója.

A szakmai nap Leader Műhellyel zárul Helyi(M)Értékeink címmel, amelyen a Szigetvár-Szentlőrinc térségének öko-turisztikai fejlesztésében rejlő lehetőségek kerülnek terítékre. A szakmai nap az agrár-szaktanácsadók Nemzeti Agrárgazdasági Kamara akkreditált programja is egyben.



Az elmúlt 5 év munkájának eredményeként hagyományossá vált a szántóföldi bemutató, melynek megszervezése mára látogatói igény lett, s melyre már megvannak a szakmai partnereink és a kiállítás közeli helyszín.



A szórakoztatás terén készülünk újdonságokkal és hagyományos elemekkel egyaránt, célunk a hétvégi napokra változatos, de nem eltúlzott programkínálat beintegrálása a kiállításba. Ezek között kiemelt a Szentlőrinci Vágta, ahonnan a győztesek képviseltetik magukat Budapesten a Nemzeti Vágtán.



Folytatódik a tavaly kezdett „A Gazdanapok Ászai" verseny az Agronaplóval közös szervezésben. Idén is keressük a megye legjobbjait, akik szakmai és kreatív feladatok megoldásával nyerhetik el a vándorkupát. A vetélkedőt támogató szakmai partner a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, aki egyben a zsűrit is biztosítja. A versenyt támogatja továbbá az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Baranya Megyei TESZÖV, Ökopark Bükkösd, Pécsi Tudományegyetem Kancellária Hivatal, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága.



