Átadták a PTE Egészségtudományi Kar frissen felújított belvárosi épületeit

Csütörtökön adták át a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE ETK) mintegy 2,5 milliárd forintból megújult pécsi belvárosi épületeit, melyek immár modern oktatási és kutatási környezetet biztosítanak az egészségügyi oktatók és hallgatók számára. A beruházás forrását a Modern Városok Program biztosította.

Mint ismert, Magyarország Kormánya a Modern Városok Program részeként közel 25 milliárd forint összeggel támogatta a Pécsi Tudományegyetemet, mely támogatás deklarált célja az intézmény versenyképességének erősítése, az oktatási és szolgáltatási portfólió fejlesztése, a külföldi hallgatói létszám növelése, és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása volt.

A célok megvalósításából a PTE egyik legdinamikusabban fejlődő kara, az Egészségtudományi Kar jelentős mértékben vette ki a részét. Az elmúlt tíz évben a kar meghúszszorozta külföldi hallgatóinak a számát, akik immár négyszáznál is többen tanulnak a PTE ETK-án.



Az ünnepélyes átadáson részt vett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, és Bódis József, felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár. Ahogy az eseményen elhangzott, a PTE Egészségtudományi Kar történetének legjelentősebb beruházása valósulhatott meg a Modern Városok Programnak köszönhetően.

Ács Pongrác, a kar dékánja elmondta: „A felújított Vörösmarty és Apáca utcai épületek nem csupán korszerű és innovatív, a 21. századi elvárásoknak megfelelő oktatási és kutatási környezetet biztosítanak, de általuk méltó módon őrizhetjük meg a belváros értékeit, élettel tölthetjük meg a történelmi belváros utcáit. A Modern Városok Programban megvalósult közel 2,5 milliárd forintos beruházás hozzásegítette a kart telephelyi centralizációs, „központi campus" víziójának kiteljesedéséhez, európai színvonalú demonstrációs-szimulációs környezet megteremtéséhez, valamint a hallgatók által alapvető elvárásként megfogalmazott hallgatói terek létrehozásához." - hangsúlyozta a dékán.



Az újonnan kialakított Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központ gyakorlatilag 21. századi kórházi környezetet biztosít a hallgatók és oktatók számára, élethű, hangok kibocsátására is képes magas hűségű szimulátorokkal, modern, a való életben is alkalmazott orvosi műszerekkel. A központ támogatja az egészségtudományi innovatív kutatásokat, eszközfejlesztéseket is.

A megújult épületegyüttesben olyan termet is kialakítottak, ahol minden feltétel adott egy közúti baleset vagy egy katasztrófahelyzet, például épületomlás helyszínén történő mentés szimulálására. A mentési gyakorlatot egyidejűleg több kamera és mikrofon rögzíti, így utólag minden egyes mozzanat kielemzésére nyílik lehetőség különböző nézőpontokból a még tökéletesebb mentés megvalósításának érdekében.



A PTE Egészségtudományi Kara a hazai egészségtudományi képzések egyik bölcsőjének tekinthető. 1990-ben indult meg az oktatás, 2000. január 1-jétől a kar a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. Az oktatás öt képzési helyen zajlik: Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen, továbbá a délvidéki Zomborban. A karon az egészségügyi ágazat vonatkozásában többek között leendő mentőtiszteket, ápolókat, dietetikusokat, gyógytornászokat, szülésznőket, védőnőket oktatnak, de magas színvonalon képeznek hallgatókat a sporttudomány, így a rekreáció és sportszervezés területén is.

A PTE ETK hallgatóinak száma meghaladja a háromezret.