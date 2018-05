Ásót és kapát ragadtak a pécsi pólósok

A PVSK-Mecsek Füszért OB I-es vízilabdacsapata számára mindig is fontos volt a társadalmi szerepvállalás, az elmúlt években a játékosok és a vezetőség is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a medencén kívül is megmutassák sportszerűségüket és ahol csak tudtak, segítettek.



2017 tavaszán a gárda a BIOKOM Nonprofit Kft. és az együttes támogatóinak segítségével elkezdte az uránvárosi Péchy Blanka tér környezetének növényesítését, amelyet hagyományteremtő céllal idén is folytatott. A Kulturális Központ (korábban Szivárvány Gyermekház) a mellette lévő játszótérrel és kutyafuttatóval a környéken lakók egyik kedvenc helye, ezért is esett erre a parkra a klub választása:

- A tavaly megkezdett növényesítéssel az a célunk, hogy a Pécsett élők jobb levegőn és tisztább környezetben szórakozhassanak, pihenhessenek, emellett a honos, nálunk megszokott fák mellett néhány ritkább és érdekesebb növényfajt is be lehet mutatni, amely érdekes színfoltja lehet a területnek. A játékosok is mindig nagyon lelkesek, szívesen ragadnak ásót és segítenek a faültetésben, számukra is fontos, hogy jó körülmények között tudjanak a szabadidejükben pihenni - árulta el De Blasio Domenico, a PVSK-Mecsek Füszért szakosztályvezetője.

A tavaly elültetett növények között helyet kaptak a csillagsomok, a japánakácok, kínai borókák és császártölgyek, idén pedig himalájai cédrust, kínai mamutfenyőt, perzsafát, díszcseresznyéket és más érdekességeket is elhelyeztek a parkban. A város főkertésze, Nagy Ervin örömmel fogadta a megkeresést és szívesen segített a fák kiválasztásában.

- Az előző évben voltak még olyan növényeink, amelyeket kisebb méretük miatt még nem tudtunk kiültetni, de most már ezek közül is több díszíti a parkot. Ezúttal ázsiai fajokra esett a választásunk, amelyek nagyon különlegesek, bízunk benne, hogy a pécsieknek is elnyerik a tetszését és amint megnőnek, egyre többen hűsölnek majd az árnyékukban - fogalmazott Nagy Ervin.