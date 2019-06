Apa is csak egy van: ingyenes programok sokaságával várják a családokat a Hullámfürdőben

Június 16-án, vasárnap délután az apákat ünnepelik a Hullámfürdőben. Az ingyenes családi délutánon nem csak a hőség lesz elviselhetőbb, de vidám programokkal és koncerttel is várják a családokat.

A rendezvény napján a Hullámfürdőbe ingyenesen léphetnek be azok, akik előzetesen regisztrálnak a programra. Egy regisztrációval egy felnőtt és egy gyermek léphet be ingyenesen a strandra, de nincs akadálya annak, hogy egy családból az apa és az anya is regisztráljon, így két felnőtt regisztrációjával összesen négy (két felnőtt és két gyermek) fő számára ingyenes a belépés.



Az ingyenes belépés lehetőségét összesen 300 felnőttnek (és a hozzájuk tartozó maximum 300 gyermeknek) tudják biztosítani a szervezők.



Regisztráció itt: http://baranya.munkacsalad.hu/jelentkezek-az-apa-csak-egy-van-cimu-hullamfurdobe-ingyenes-belepes-biztosito-programra

Az egész napos strandolási lehetőség mellett délután 15 órakor kezdődnek az apák napi programok.

A hangulatról a Receficélők zenekar gondoskodik, de egy fergeteges zumba órán is részt vehetnek a mozogni vágyók.

Az apukákat és gyermekeiket megannyi játékos feladattal várják a szervezők, lesz többek között ugrálóvár, óriás darts, buboréklabda, de lesz apa-gyermek kvíz is. A feladatok teljesítéséért pecsétet kapnak a családok: 5 pecsét után egy ajándék fagyit kapnak a gyerekek, az apukák pedig „Legjobb apa" oklevelet.

A vállalkozó kedvű apukák pedig "harcba szállhatnak" további nyereményekért. Emellett ingyenes családi fotózásra is lehetőség nyílik a helyszínen, az elkészült képek rögtön a helyszínen átvehetőek lesznek.



Az apák napját június harmadik vasárnapján ünneplik Magyarországon. A Pécsi Család és KarrierPONT rendezvényének célja, hogy egy vidám családi délután keretében hívja fel a figyelmet az apák családban betöltött szerepének fontosságára.