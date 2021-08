Álrabbi vezette a Pécsről felszállt, eltérített repülőgépet - Münchenben landoltak

Egy-egy merész bűnterv esetén mindig akadhat úgynevezett „banánhéj". Ebben az esetben azonban a szervezőknek szerencséjük volt, nem csúsztak el. Egy Pécsről felszálló repülőgépet, 1949. június (más hírek szerint január) 4-én sikerült eltéríteniük, végül az akkori Nyugat-Németországban landolt a gép. Egyes feljegyzések szerint ez az eset volt a II. világháború utáni első jelentősebb, légi kalózok által végrehajtott akció. Akadt, aki hazatért a kaland után, de egy hatalmas balek el sem indulhatott élete utazására.

A korabeli hazai sajtó lapjain szinte semmi sem jelent meg a merész, más részről ellenben nagyon kínos ügyről. Sokkal később került a téma terítékre. Többek között beszámolt róla Top Gun magazin 1998-as évfolyamának 8. száma is.Más források is akadnak, de az információk annál ellentmondásosabbak, minél inkább szeretnénk azt kibogozni. Ezért talán érdemes az említett kiadványban leírtakra támaszkodni.



Pécsett, a ma Uránvárosként ismert lakótelep helyén terült el a repülőtér. Ami valaha katonai gyakorlótérként szolgált, később alakítottak ott ki légikikötőt. Füves pályán szálltak fel, meg le a gépmadarak.



Az egyik ilyen start nagyon emlékezetes maradt. A MASZOVLET (Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság) HA_LIE lajstromjelű, Li-2-es típusú masinája Pécsről indult, az eredeti végcélja pedig Budapest lett volna, polgári utasokkal az ülésekben. De borult a menetrend, méghozzá rendesen! A naptárak ekkor 1949. június 4-ét mutattak, bár itt akad némi bizonytalanság, mert a január sem kizárt.



Az ügy egyik főszereplője Majoros János, ismert pilóta volt, ő a politikai koncepciós perektől tartva menekült el az országból. Ehhez azonban társakra is szüksége volt, mivel maga nem vezethette a gépet. Két egykori tanítványa, Kún Miklós, meg Kiss István azonban végül a jelzett járatra kapott beosztást. Ekkor léptek a tettek mezejére. Pár jegyet eladtak, általuk megbízhatónak vélt embereknek, tudva, nem a magyar főváros lesz a végállomás.

Átverve Egy megbízhatatlannak tűnő ember is vett jegyet Münchenig. A tervezők azonban még az indulás előtt, a kor politikai rendőrségének embereiként fellépve felkeresték, elvették a repülőjegyét, majd megfenyegették, hogy baja esik, ha elhagyja lakóhelyét. Egy idő után a balek mégis jelentkezett a rendőrségen, de akkor már lekésett mindenről. További sorsa ismeretlen, ám a rendszer nem igazán kedvelte az ilyen alakokat.

Majoros fedélzetre kerülésében is akadt némi csavar. Álruhában, ortodox rabbinak öltözve, egy nappal korábban utazott Pécsre. Az indulás délelőttjén szándékosan késve érkezett a reptér közelébe, taxival, egy házhoz. Mikor már pörögtek a motorok, akkor, sietve gurult a helyszínre. Így aztán különösebb ellenőrzésen sem eshetett át. Feljutott a fedélzetre, ebbe viszont utóbb a reptérvezető, Bánlaki László belebukott, az eset következményeként internálták.



A start után a személyzet a Mecseket elhagyva, hamis jelentéseket küldött rádión. Még olyat is mondtak, hogy már látják a leszállópályát, jó 45 perc légi út végén. Miközben már nyugat felé tartottak. A légiirányítók azt vélték, valahol a környékükön lezuhant a jármű, mert elveszítették vele a kapcsolatot. Megkezdődött a keresés, de a roncsoknak nem bukkantak a nyomára - mert nem is történt szerencsétlenség.



Kora délután vált teljesen bizonyossá, miszerint Münchenben szállt le a csapat, ki önkéntes, ki önkényes alapon. Többen is azonnal politikai menedékjogot kértek, majd kaptak, az amerikai megszállási övezetben.

Akik visszatértek, még rosszul is jártak, mert kémgyanús egyéneknek minősítették őket, pedig tényleg nem voltak beavatva a váratlan kirándulás részleteibe.

Képünkön: Az 1954-ben a Maszovlet jogutódjaként létrejött Malév kötelékében repülő Liszunov Li-2 gépek közül többet is eltérítettek.