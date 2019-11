Akkor most Péterffy jobban tudja, mint az Államkincstár szakemberei? Vagy visszakozott? - SZAVAZÁS!

Közösségi oldalán reagált Pécs új, baloldali polgármestere az ő - a város “csődhelyzetét” vizionáló - minapi állításait cáfoló államkincstári közleményre. Péterffy szavait lehet így is, meg úgy is érteni. Akár az is kiolvasható szavaiból, hogy miután hazugságon kapták, visszavonult. De az is lehet, hogy az Államkincstárral szemben is fenntartja korábbi állítását. Szavazzon róla, Ön szerint mi történt!

Mint megírtuk, a Pécsi Újság.hu e hét közepén állásfoglalást kért a Magyar Államkincstártól, igaz-e Péterffy Attila azon bejelentése, miszerint a baranyai megyeszékhely kasszáját több tízmilliárdos adósság terheli, azaz csődközeli helyzetben vette át - annak ellenére, hogy 5 nappal ezt megelőzően, a hivatalos átadás-átvételkor ő is saját kezű aláírásával erősítette meg, hogy Pécs költségvetése október 13. után sok milliárdos pluszban került hozzá.

A Kincstár állásfoglalása egyértelmű volt: Péterffyék sok milliárdos pluszban vették át Pécs kasszáját.

A kérdés - amit korábbi cikkünkben is feltettünk - ezek után, hogy a baloldal megválasztott polgármestere az átadás-átvétel után saját maga nézett be valamit vagy tanácsadói vezették meg?

Péterffy Attila bejegyzése a közösségi oldalon:

“Számháború helyett munka!





A pécsi polgárok akarata világos és egyértelmű. Nem arra kértem és kaptam tőlük mandátumot, hogy közlemény- és számháborút vívjak politikusokkal, hanem arra, hogy abból a válságos helyzetből, amibe a Fidesz kormányozta Pécset, kivezessem a várost.





Egyre több furcsa értelmezést olvasni arról, hogy Pécs pontosan milyen anyagi helyzetben van. Amíg mások a valóság csavargatásával foglalkoznak, mi dolgozunk.

Úgy gondolja, jobban ért a költségvetéshez, mint az Államkincstár







Az elmúlt napokban az átadás-átvétel dokumentumait tovább elemeztük. A szeptember 30-i állapot szerint több európai uniós támogatású, illetve nemzeti költségvetési finanszírozású fejlesztési projekt is igen jelentős forráshiánnyal küzd. A hitel-, az adósságállomány, a tartozásállomány és a forráshiány a 23 milliárd forintot is meghaladja. Ezek a tények.





Azt már a kampányban is megtapasztaltam, hogy a fideszes matematikában az egy meg egy az három. Ugyanez a helyzet az átadás-átvételi jegyzőkönyv értelmezésével is. Ha valóban olyan rózsás lenne a város pénzügyi helyzete, mint mondják, akkor már régen hazamehettek volna az Államkincstár biztosai. Ha pedig csak egyszerű dilettantizmusról van szó, az egyértelmű magyarázat arra, hogy hogyan jutott Pécs idáig.





A feladat súlyossága, a hitelek és a hiány nagyságrendje egyértelmű, mostantól a számháború helyett minden erőmmel a megoldáson kell dolgoznom a város és polgárai érdekében.

Így is fogok tenni.





Péterffy Attila

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere”