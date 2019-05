Akinek a mosoly a védjegye: Ferling Szonja rajzairól sugárzik a gyermeki boldogság

Nosztalgikus, idilli világ jelenik meg Ferling Szonja alkotásain, amelyet saját gyerekkora ihletett. Rajzairól és festményeiről csak úgy árad a vidámság, ezért egyesek viccesen két ponttal, illetve egy felfelé görbülő vonallal, azaz egy mosolygós arccal jellemzik a stílusát.

- Mióta rajzol? Hogy kezdődött ez a szenvedélye?



- Óvodás korom óta állandóan rajzolok, akár iskolai jegyzetek szélére, határidőnaplókba, vagy bármire, ami a kezem ügyébe kerül. De sose gondoltam erre egy hobbinál komolyabban. A Pécsi Művészeti Szakközépiskolába jártam, de a tanulmányaimat nem ezen a vonalon folytattam tovább, és dolgozni is más területen kezdtem. Valahogy úgy alakult, hogy a kedvtelésből készített rajzaimban, firkáimban idővel mások láttak fantáziát, így én is elkezdtem komolyabban venni.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ma már grafikusként és illusztrátorként a hobbim egyben a munkám is, azzal foglalkozhatok, amit tényleg szeretek.

Névjegy Ferling Szonja Komlón született 1984-ben. Hosszúhetényben és Pécsen érzi otthon magát. Előbbi helyen nőtt fel, nagyszülei zobákpusztai udvarában megélt gyermekkora inspirálja a rajzait. A Pécsi Művészeti Szakközépiskolában érettségizett, majd az ELTE BTK-n szerzett magyar nyelv és irodalom, valamint könyvtár szakos tanári diplomát.

Az Európa Kulturális Főváros program idején a pécsi Művészetek és Irodalom Házában dolgozott, majd családi vállalkozásukban volt pr-munkatárs és grafikus. 2017 óta egyéni vállalkozóként alkot. Szereti az állatokat - különösen a macskákat -, hobbija a munkája, valamint szeret kertészkedni az erkélyen, olvasni és sétálni.

- A kedvencem a tus és a vízfesték, de digitális táblával is sokat dolgozom. Kikapcsolódásként, főleg saját magam szórakoztatására nagyon szeretek filctollakkal, krétákkal és színes ceruzákkal is rajzolni, illetve időnként akrillal, vagy temperával is készítek festményeket.- Mindig az aktuálisan készülő képek, munkák a kedvenceim, nagyon sok jó téma talál meg, amelyekbe igazán bele tudok szeretni. Az aktuális kedvencem most A varázsfuvola, a Pannon Filharmonikusok számára készítettem képet nemrég erre a témára. Nagyon szeretek virágokat és állatkákat rajzolni, a cicák és a pitypangok gyakori motívumok a képeimen.- Nagyon büszke vagyok rá, hogy Burgmann Detti Palánkák című mesekönyv sorozatának illusztrációit én készítem. Jelenleg az első - ovisoknak szóló - kötet és a hozzá kapcsolódó munkafüzet érhető el, de már dolgozunk a folytatáson, illetve több mesekönyv kiadása is várható idén. Ezen kívül az ország több pontján német nemzetiségi tanösvényeken is találkozni lehet a rajzaimmal, grafikáimmal, többek között Sombereken négy helyi költő portréját is megrajzolhattam. Szezonálisan képeslapokon, illetve naptárakon jelennek meg alkotásaim.- Többen viccesen azt mondják, hogy két pont és egy görbe vonal a védjegyem, azaz egy mosolygós arc. Sokan tényleg ezzel azonosítanak, de bízom benne, hogy ennél több van azért a képeimben. A stílusom nem tudatos, ezért nehéz is erre a kérdésre válaszolni. A képeimmel egy nosztalgikus és idilli világot mutatok meg, amit a saját gyermekkorom ihlet, de sokan magukénak érzik.- Számomra is meglepő, hogy mekkora kereslet az ilyen rajzokra és termékekre.Minden évben vannak időszakok, amikor rengeteg ilyen típusú megkeresés érkezik, főleg az év vége felé, karácsony környékén, vagy az esküvői szezonban. Nagyon kreatív ötletek is felmerülnek egyébként, például készítettem már egyedi képet kispárna huzatra, személyre szóló - teljesen egyedi - mesekönyvbe, vagy illusztrált társasjátékot születésnapra. Mostanában egyébként egyre kevesebb egyedi kép készítését vállalom el időhiány miatt, elsősorban a mesekönyv illusztrációkra, nagyobb lélegzetvételű feladatokra koncentrálok.