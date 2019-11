Advent ne a tűzoltókra várakozás időszaka legyen

Vasárnap gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Ezzel a gesztussal kezdetét veszi az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy a tűzoltókra várakozás időszaka legyen, figyelmeztet a Katasztrófavédelem.

Naponta átlagosan 15 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat. Télen ez a szám a duplájára emelkedik, 45 percenként kigyullad egy lakás. A lángok legtöbbször egy-két négyzetméteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, holott ezek a tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének. Azért emelkedik ilyenkor a lakástüzek száma, mert többet vagyunk otthon, több elektromos eszközt használunk, többet főzünk, hosszabb ideig kell világítani, fűtünk, és szabadidős tevékenységeink nagy részét is otthon végezzük. Ezek mind-mind növelik a lakástüzek kialakulásának kockázatát.



Leggyakrabban a nyílt láng - gyertyák, mécsesek - használata okoz lakástüzet. Olyan adventi koszorút válasszunk vagy készítsünk, amelyiken a gyertya alatt tűzálló alátét van, így akkor sem gyullad meg az asztalterítő, ha a gyertya leég. Ha a koszorúnk nem ilyen, inkább ne gyújtsuk meg rajta a gyertyákat. Mielőtt elhagyjuk a helyiséget, ahol a koszorút elhelyeztük, fújjuk el a gyertyát. A koszorú közelében ne legyen semmilyen éghető tárgy.



Szintén sok tüzet okoz az elektromos eszközök zárlata, a hálózat túlterhelése. Fényfüzéreket csak megbízható helyen vásároljunk. Ha az eszköz rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha a kábel, az elosztó, a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, ne használjuk. Az elektromos eszközök vezetékei ne kerüljenek bútorok lábai alá.



A fűtési rendszer hibáira is számos tűz vezethető vissza. A fűtőeszközöket évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, ha szükséges, kitisztíttatni. Ezek az eszközök lánggal égnek, vagy hőt termelnek, meghibásodásukból lakástűz lehet.



Gyakori, hogy a sütés és a főzés vezet tűzhöz. Főzés közben állítsuk be a telefonunkon az időzítőt, így biztos, hogy nem felejtjük a tűzhelyen vagy a sütőben a készülő ételt. Nem kell nagy tűz tragédiához, gyakran egy tűzhelyen felejtett edényben elfüstölt étel okoz halálos füstmérgezést.



A dohányzás még mindig az előkelő ötödik helyen szerepel. Ne aludjunk el hamarabb, mint a cigi!



Idén eddig 5800 lakástűzhöz riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit Magyarországon. Figyeljünk egymásra! Talán nem egy füstérzékelő a legelegánsabb ajándék, azonban életet menthet.