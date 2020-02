A Zsolnay Negyedben gyűlnek össze a tojásíró asszonyok, őrzik a többszáz éves hagyományt

A Tojásdíszítő Klub célja a több száz éves hagyományokkal rendelkező Kárpát-medencei tojásírás újratanítása. A klub vezetőjével, Mosonyi Évával beszélgettünk a témával kapcsolatban.



A Zsolnay Kulturális Negyed Zsolnay Kert elnevezésű pályázatának célja, hogy a Pécsett élőket tematikus csoportokba hívja. Ezek a csoportok kéthetente találkoznak, s nemcsak szakkörök tudományát sajátítják el a foglalkozásokon, hanem újabb és újabb közösségeket hoznak létre .

A Negyedben van gyöngyfűző, origami és tojásíró klub is. Mosonyi Éva népi iparművész tojásíró, Magyar Kézműves Remek-díjas alkotó a tavalyi évben írt egy UNESCO-s felterjesztést, ami elsőre sikeres eredménnyel zárult, s szeptemberben a Kulturális Örökégek Napján ki is hirdették, hogy a tojásírás élő hagyomány ma Magyarországon.

- Ez különös aktualitást ad ennek a klubnak, mert az a biztató háttér van mögötte, hogy ezt a tudást évszázados örökségként egy nemzetközi szervezet hazai igazgatósága is elismeri. Ezen a listán olyan neves elemek vannak, mint a kalocsai hímzés, a karcagi birkapörkölt és most már a tojásírás is - mondta lapunknak Mosonyi Éva.

A húsvéti tojásokat természetesen sokféleképpen lehet díszíteni, s több ezer minta van a tudástárban .

- Amikor Pécs az Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzésére készült, akkor tettem egy egyéni ígéretet magamnak. Az ígéret az volt, hogyha tényleg megkapja a város ezt a címet, akkor megpróbálok 2010 különböző tojásmintát készíteni. Ez meg is valósult, s egy kiállítás is lett belőle - emlékezett vissza az iparművész.

A tojásokat többféle mintával lehet elkészíteni, karcolni, vagy egy ősi módszerrel, viasszal és írókával díszíteni. A szakkörben több technikát is tanítanak, ezenkívül a mintákról is rengeteg új és érdekes információt tudhatnak meg a résztvevők.

- Ami különösen fontos, az a húsvéti tojásokhoz kapcsolódó népszokások. Az asszonyok összegyűlnek, s miközben alkotnak, lehet kicsit beszélgetni. Így alakul a közösség. Folyamatosan fejlődünk tudásban, kézügyességben, néprajzban és az egymás iránti tiszteletben is.

- A tojásírást a nagymamámtól tanultam meg, s én is igyekszem majd átadni a leányunokámnak a tudást. A szakkör pedig alkalmas arra, hogy a tehetséget más családokba is továbbörökítsük.