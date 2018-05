A Richter Flórián Cirkusz érkezik szombaton, gyereknapi Ki mit tud?-ot szerveznek

A Fővárosi Nagycirkusz többek között állatsimogatóval, hétpróbával és bemutatókkal várja a gyerekeket vasárnap, a Richter Flórián Cirkusz pedig szombaton szervez gyereknapi Ki mit tud?-ot Pécsen.



A Fővárosi Nagycirkusz épülete előtt rajzverseny, buborékfújás, Kabai Alex-koncert, állatsimogató, kutyás bemutató, arcfestés is lesz, de a cirkusz aktuális műsorában szereplő fókákkal is lehet majd fotózkodni vasárnap - közölte a fővárosi intézmény az MTI-vel.



A Városliget Zrt. sátra mellett, az egykori Petőfi Csarnoknál a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola gyermeknapi hétpróbájára várják az érdeklődőket.



A Baptista Szeretetszolgálat pénteken 22. alkalommal szervezi meg Vidám Gyermeknap elnevezésű rendezvényét, amelynek során mintegy 1500 gyermeket és kísérőiket látja vendégül a segélyszervezet a Fővárosi Nagycirkusz előadásán.



A Richter Flórián Cirkusz szombaton gyermeknapi cirkuszi Ki mit tud?-ot szervez Pécsen, ahol a korábbi felhívásokra jelentkező 6 és 25 év közötti fiatalok egyénileg és csoportosan mutathatják be tudásukat balett, zene, ének, torna, ritmikus gimnasztika, latin tánc, bűvészkedés, zsonglőrözés, rúdtánc és kisállat tréner kategóriákban.



A nyertes szerepelhet a július 14-i Cirkuszok Éjszakáján Zamárdiban, a Richter Flórián Cirkusszal.