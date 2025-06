A PTE-n segít a betegeknek Ánizs, gazdája, Kollár Zsuzsanna pedig az életét is rábízná

Azért van még mit tanulnia a fiatal kutyának. Ugyanis nem ír, nem olvas, beszélni sem tud. De a szemei azért mesélnek ám! Az Ánizs névre hallgató szépséges labrador olyan kedves, értelmes, hogy az már zavarba ejtő. Persze, a PTE-n, a betegek, meg a dolgozók között is példátlanul népszerű az eb. Ánizs vakvezető és a feladata, hogy gazdijának segítsen a közlekedésben. Emellett a jelenlétével is képes nyugodt légkört kialakítani,amely hozzájárul a műtét előtt álló betegek stresszoldásához.

Csoda egy állat Ánizs, a négylábú támogató. Folyamatosan arra vár, hogy szeme legyen annak, aki a látása jelentős részét már elveszítette. Olyan érzelmi kapcsolatot alakított ki Kollár Zsuzsannával, ami örökre elszakíthatatlan szállá vált közöttük.



- Akik kutyákat tartanak, azok döntő többségében nincsenek ráutalva a családi kedvencekre - világította meg a helyzetet Kollár Zsuzsanna, aki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központjában, aneszteziológusi asszisztensként dolgozik az altatóorvosi vizsgálati ambulancián. - Ez azonban a vakvezető kutyák esetében másképpen létezik. Nekünk ezek a kiváló lények elmondhatatlanul sokat adnak, ezáltal a szeretetünk mellett hatalmas nagy hálát is érzünk irántuk, ami még jobban mélyíti a kapcsolatunkat. Ánizsra az életemet is rábíznám!



- Még úgy is, hogy azért nem teljesen vak?



- Születésem óta a sötétben sosem láttam jól, mert a szemem nem képes adaptálódni a sötéthez. Az évek múlásával a látóterem is elkezdett beszűkülni, jelenleg már csak tíz százalékos. Ennek okán, így megyünk mi együttesen. Igényeltem egy segítőtársat, aztán többet is kaptam annál, mint amit reméltem.



- Nehéz volt megszokni a közös létet?



Hároméves szuka A sárgaszínű, mintegy húszkilós Ánizs egy labrador fajta. Kiváló karban van, nem sovány, de elhízva sincsen. Izomzata kifogástalan, hiszen mégis egy felnőtt nőt kell vezetnie, akadályok sűrűjében. Rengeteg szót, parancsot ismer, ért meg, de képes újabbakat is megjegyezni. Kiemelkedő kiképzést kapott, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola „tanulója" volt. Nagyon érzékeny jószág, minden érdekli, ami a környezetében történik. Munkahelyi tartózkodási teréből csak akkor lép ki, ha Zsuzsanna a keresztbe odaakasztott pórázt leveszi az ajtóból. Szakemberek szerint egy ilyen társ elérheti egy hároméves gyermek intelligenciaszintjét. Ismereteink szerint az egyetlen olyan vakvezető kutyus, amelyik egy egészségügyi intézmény dolgozójával. ambulanciára jár, napi munkába.

- Akadtak benne tanulási folyamatok, még talán ma is abban vagyunk. De amilyen apróbb, máskor meg nagyobb balesetek korábban értek, még egyedül, ahhoz képest újból kinyílt számomra a világ. Tudok dolgozni, áruházba járni, társaságba menni, ráadásul a munkahelyemre is csak vele tudok biztonságosan beérkezni. A kiválasztás remekül sikerült, egymásra találtunk.



- Ezek szerint nem a véletlen műve egy ilyen duó létrejötte?



- A kutyákat születésük után, már nagyon fiatalon kezdik nevelni a nehéz feladatra. Egy idő után kialakulnak a meghatározó tulajdonságaik. Ehhez kell megtalálni egy ennek megfelelő, rászoruló embert. Az én labradorom már az alomban is a legapróbb volt, a kis termetével, a szépségével, a cukiságával, a rafináltságával belopta magát mindenki szívébe. Erről a közvetlen munkatársaim is tudnának mesélni. Többen, reggelente külön bejönnek köszönteni a „kollégát". De jótékony hatása van a szorongó betegekre is. Persze, csupán akkor, amikor nincsen szolgálatban. Ha ráteszem a hámot, akkor kizárólag rám összpontosít.



- Sokba kerül a tartása?



- Mint bármilyen hasonló méretű társáé. De ez nem anyagi kérdés, mert minden pénzt megér a közelsége. A hétköznapok csodáját, a szabadságot nyújtja, minden más érzelem mellett. Ezért nem lehet számszerűsíteni a szolgálatait. Korábban a lányom mindig szeretett volna kutyát, de én ragaszkodtam a tézisemhez, panelba nem való eb. Erre az élet rácáfolt, mert rájöttem, hogy nem az a fontos, hogy hol élünk együtt egy kutyával, hanem az, hogy hogyan. A lányom sajnálatára az elvem csak az elköltözése után dőlt meg.