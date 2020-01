A pécsi városvezetés támogatására is számítanak a homoszexuális felvonulás szervezői - Videó!

Egy, a világhálón elérhető rádióban nyilatkozva a Pécs Pride egyik szervezője korábban azt mondta, számítanak a pécsi városvezetés támogatására, pécsi és országos cégek kitelepülésére is. Egy másik, szintén internetes adó egyik műsorában ugyancsak téma volt a pécsi homoszexuális felvonulás.

- A Pécs Pride pontos dátuma még nem nyilvános, májusban lesz - mondta Hegedűs Martin Alex, az LMBTQ munkacsoport koordináta egy, a világhálón elérhető rádió- és videócsatornán még decemberben.



Hozzátette, azért esett májusra a választásuk, mert akkor még itt vannak a városban az egyetemisták, s így őket is el tudják érni. Arra a kérdésre, mi szükség van a pride-ra vidéken, egyebek mellett azt felelte, sok fiatal nem engedheti meg magának, hogy elutazzon a fővárosi rendezvényekre.











Közölte azt is, a pécsi városvezetés támogatására is számítanak, valamint pécsi és országos cégek kitelepülésére is, velük már felvették a kapcsolatot. Utóbbiak szerinte jelenlétükkel azt igazolnák, hogy biztonságos és elfogadó környezet tudnak biztosítani a dolgozóiknak.



A világhálón egy másik adón, a Smúzban is téma volt a pécsi homoszexuális felvonulás. Ott Székely Szabolccsal (podcaster, content creator) beszélgetett, próbált poénkodni a műsorvezető a pride-ról.



Így sikerült, íme, néhány részlet az adásból - csak 18 éven felülieknek!