A Momentum is bekóstolta Péterffyt: nem az alkalmazottai vesznek részt a városvezetésben

Nem csillapodnak a kedélyek a városvezető koalíción belül, a Mindenki Pécsért Egyesület után a Momentum pécsi frakciója is kőkemény közleményben bírálta Péterffy Attilát, amiért alpolgármesternek nevezte ki Nyőgéri Lajost.

A Momentum pécsi frakciójának közleménye:



"A Momentum Mozgalom Pécsi Helyi Szervezetének elnöksége és a Mindenki Pécsért - Momentum frakció a Pécs Megyei Jogú Várost vezető szövetség tagjaként elkötelezett a város átlátható, demokratikus elveken alapuló, stabil vezetésében.

Ennek megfelelően, a pécsi polgárok érdekében a szövetségen belül kezdetektől éltünk konstruktív kritikáinkkal, melyeket azonban legtöbbször figyelmen kívül hagyott Péterffy Attila polgármester úr és Ruzsa Csaba alpolgármester úr.



A Momentum helyi képviselői és vezetői a leghatározottabban elutasítják a harmadik alpolgármesteri pozíció létrehozását, mivel azt szakmailag megkérdőjelezhetőnek, anyagilag feleslegesen megterhelőnek és jogszabályilag is kérdésesnek tartjuk. Ezt jeleztük polgármester úr számára is többször, így a legutóbbi megbeszélésen is, melyen jóhiszeműségünkkel visszaélve a korábban kiküldött témamegjelöléstől („évértékelő") eltérően egy új alpolgármesteri pozíció létrehozását jelentette be.



Nem értünk egyet továbbá Bognár Szilvia alpolgármester asszony jogköreinek szűkítésével, munkáját megfelelően végzi, szükség esetén a polgármester helyettesítését el tudná látni a jogszabályoknak megfelelően. Rendkívül problémásnak tartjuk azt is, hogy a városvezetés képviselőink munkáját a késve megküldött dokumentációkkal, a különböző egyeztetések eredeti napirendjétől teljesen eltérő, azonnali döntést igénylő kérdésekkel való nyomásgyakorlással, adatigényléseink meggátolásával folyamatosan akadályozza. Ezzel szemben erőforrásokhoz és pozíciókhoz juttat a korábbi városvezetésekhez köthető, problémás szereplőket.



Péterffy Attila polgármester úr a szövetség tagjainak véleményét ignoráló, azokkal szembe menő döntéseit immár sokadszorra a versenyszférabeli tapasztalataival indokolja, a városvezetésben azonban a pécsiek által választott képviselők, nem pedig az alkalmazottai vesznek részt. A közös munka kizárólag egymás iránti bizalommal, átlátható módon, partneri együttműködéssel és demokratikus csapatmunkában képzelhető el felfogásunk szerint. Ezt képviseljük a Momentum Mozgalomban és ezek mentén kötöttük meg választási szövetségünket a tavalyi évben.



A jelenleg tapasztalható hozzáállás aláássa a szövetséget és a közös program megvalósítását. Bízunk benne, hogy mindezek fényében a harmadik alpolgármesteri pozíció létrehozásáról szóló döntését mielőbb visszavonja a polgármester úr és a továbbiakban Pécs fejlődését szem előtt tartva átláthatóan és demokratikusan, a szövetség eredeti szellemiségének megfelelően fogja vezetni városunkat. Mi erre szövetkeztünk.