A mohácsi csatatérről tartanak munkatalálkozót Pécsett

Izgalmas és sokrétű szempontrendszerrel és megközelítési módokkal veszik górcső alá az 1526-os mohácsi csatateret azon a szakmai értekezleten, amelyet a Janus Pannonius Múzeum, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Pécsi Tudományegyetem szervez június 9-én 9:00 és 16:30 között a pécsi Csontváry Múzeumban (Janus Pannonius utca 11.). A tudományos találkozó célja, hogy számba vegye az 1526-os mohácsi csata rekonstrukciós lehetőségeit az újabb terepi kutatások tükrében.



A workshop az MTA BTK és a PTE konzorciuma „Mohács 1526-2026 - Rekonstrukció és emlékezet" címmel támogatást nyert programja finanszírozásában valósul meg, amelyhez az MTA 2017-es Kiválósági Együttműködési Programja nyújt keretet. A kutatási terv hat területen irányoz elő vizsgálatokat.

A szakmai értekezlet elsődlegesen a régészeti kérdések tisztázásához kíván hozzájárulni. Az 1526-os mohácsi csata kutatásának egyik alapvető problémája, hogy a források, még a szemtanúk esetében is, pusztán az egyes résztvevők szemszögéből mutatják be az eseményeket, és nem adnak rálátást a teljes eseménysorra. Ennek köszönhető talán az is, hogy a szövegeket és a terepi nyomokat értelmező történészek és régészek által megrajzolt térképek közül nincs két egyforma.

A szakmai találkozón elhangzó előadások és beszélgetések a szervezők reményei szerint fórumot nyújtanak az ütközet topográfiai viszonyaival és lefolyásával kapcsolatos régi és újabb nézőpontú elemzések összevetéséhez, továbbá lehetőséget kínálnak a csatatérhez kapcsolódó régészeti-, történeti-, valamint a hadszíntérre vonatkozó kutatások és módszertanuk ismertetésére.

A fórumon való részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot a szervezők a [email protected] címre kérik jelezni 2018. június 7-ig.