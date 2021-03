A Magyar Teátrumi Társaság cáfolja a pécsi városvezetést, áll a bál a POSZT körül

A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) elkötelezett abban, hogy továbbra is legyen országos színházi fesztivál, úgy véli azonban, hogy a vándorfesztivál a helyes forma a jövőben - közölte a szervezet az MTI-vel.

A Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) jövőjéről megjelent sajtóhírekre reagálva a Magyar Teátrumi Társaság azt írta: számára fontos, hogy évente legyen egy, a legkiválóbb magyar színházi előadásokat bemutató, versenyeztető, díjazó országos színházi fesztivál.

"Az elmúlt évek során az MTT nagy energiát és figyelmet fordított arra, sokat dolgozott azért, hogy a POSZT sikeresen, hatékonyan és gazdaságosan működjön" - hangsúlyozták, hozzátéve: a POSZT sikerét és hasznát nem is vonja kétségbe senki.



Mint fogalmaztak, az elmúlt esztendőkben az volt a meglátásuk, hogy Pécs városa nem "befelé", hanem "kifelé" ment a POSZT-ból. Az MTT-nek kisebbségi, egyhatodos majd később egyharmados tulajdonrésze volt és van a fesztivált működtető cégben, mégis úgy érezték, hogy a fesztivál nekik sokkal fontosabb, mint a városnak.



A közleményben kitértek arra, hogy Pécs városának a fesztiválhoz adott pénzügyi támogatása folyamatosan csökkent, "a város a fesztiválban meglévő többségi tulajdonrészét 'leadta' az egyik intézményének, a városi támogatási összegeket 'kreatív módon' állította elő (már nem is a város fizetett, hanem városi cégektől szerezték meg nagy nehézségek és bizonytalanságok árán, folyamatos határidő csúszásokkal a támogatási pénzt), hogy aztán ezeknek a támogatásoknak a jelentős részét a városi intézmények (Pécsi Nemzeti Színház, Kodály Központ, Zsolnay Negyed) bérleti díjként vissza is szedjék a POSZT-tól".



A POSZT-ot működtető gazdasági társaságban, a POSZF Nonprofit Kft.-ben Pécs városának (áttételesen, intézményén keresztül) többségi tulajdona van, és ez mindig is így volt - mutattak rá, megjegyezve: "egy, a fesztiválért valóban küzdő város, a többségi tulajdona birtokában nem a nyilvánosság előtt üzenget, hanem tesz azért, hogy a fesztivált felfuttassa".



Hangsúlyozták, hogy a POSZF Kft.-ben minden döntést egyhangúlag hoztak meg a tulajdonosok, azt is, hogy a céget végelszámolják. Ennek érdekében, közösen, ügyvezetőt is megbíztak Moravetz Levente személyében, aki a többségi tulajdonos jelöltje volt.



"Közös döntés után a nyilvánosság előtt a kisebbségi tulajdonost, azaz az MTT-t rágalmazni és valótlanságokat állítani még akkor sem szép dolog, ha megértjük, hogy Pécs város vezetésének összetett politikai problémájával nem könnyű megbirkózni" - olvasható a közleményben.



Az MTT elkötelezett abban, hogy a jövőben is legyen országos színházi fesztivál, a szervezet szerint ugyanakkor a vándorfesztivál a helyes forma a jövőben - szögezték le, felidézve, hogy a POSZT vándorfesztivállá alakítása többször, a Magyar Színházi Társasággal is egyetértésben korábban is felmerült. Ez nem tenné elképzelhetetlenné, hogy néha ismét Pécs legyen az országos színházi fesztivál helyszíne - tették hozzá.



A pécsi önkormányzat szerdán adott ki a POSZT jövőjéről szóló közleményt, amely szerint a fesztivált szervező cég legutóbbi taggyűlésén az MTT azt közölte, hogy "a jövőt illetően a gazdasági társaság végelszámolással történő megszüntetéséhez járul csak hozzá, ügyvezetőt sem hajlandó hosszú távra választani, a fesztivál fenntartását és megszervezését nem támogatja, de tulajdonrészét sem adja át a városnak".



Mint írták, a pécsi városvezetés folytatja a színházfesztivál újraélesztését, megszervezését, és továbbra is nyitott szakmai együttműködésre színházszakmai szervezetekkel.