A látogatókkal közösen ünnepli az állatkert megnyitásának hatvanadik évfordulóját

A Pécsi Állatkert idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Bár az új koronavírus-járvány miatt az év során több rendezvény is elmaradt, és a közel két hónapos zárvatartás következtében a zoo működése is veszélybe került, mégis sok pozitív, örömteli esemény történt, amely különlegessé teszi

ezt az évet, olvasható az állatkert közleményében.

Egy állatkert vagy intézmény sem szeretne úgy ünnepelni, hogy nehézségekkel küzd - a helyi összefogásnak hála ez Pécsett sem lesz így.



1960. augusztus 19-én megnyitott a Mecseki Állat- és Növénypark, Pécs első állatkertje és „az annyi gonddal, szeretettel épített, gyönyörű állatkertünkben" - olvasható a Dunántúli Napló 1960. augusztus 18-i számában - számos, elsősorban a hazai élővilágot képviselő faj lelt otthonra.

Szimbolikus, hogy a közösség erejéből és munkájából épített Pécsi Állatkertet 60 évvel később szintén a közösség összefogása segítette a nehéz pillanatokban. Ez a támogatás különlegessé és még méltóságteljesebbé teszi az évfordulót.



Augusztus 20-án és 21-én az állatkert látogatóival, partnereivel közösen ünnepli 60. születésnapját.

A kétnapos rendezvényen játékos foglalkozások, madarász- és ízeltlábú-bemutató, lovaglás is várja az érdeklődőket, a rendezvény első napján 10 órakor pedig a Kovács Cukrászda jóvoltából születésnapi tortával fogadják a megnyitóra érkezőket. Ekkor adjuk át ismét Sinkó András, Őzek című zöldmázas pirogránit szobrát is, amely 54 évig díszítette az állatkert bejáratát.



Az ünnepélyre az elmúlt évtizedek fotóiból, sajtóanyagaiból és fennmaradt relikviáiból apró kiállítást is rendez a zoo. Várjuk látogatóink emlékeit, történeteit, régi fotóit, amelyeket online felületeinken és a születésnapi rendezvényen is örömmel mutatunk be!

Kérik, hogy a hűséges vendégeik, az állatkert egykori építésében közreműködő helyiek szíveskedjenek az [email protected] címre elküldeni, vagy az állatkert pénztárában leadni bemutatásra szánt visszaemlékezéseiket, fényképeiket.