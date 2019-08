A látogatók és a kiállítók száma is csúcsot döntött a Szentlőrinci Gazdanapokon

Az augusztus első hétvégéjén megtartott Szentlőrinci Gazdanapok - amelynek díszvendége ez alkalommal Székelyföld volt - a szeszélyes időjárás ellenére az elmúlt esztendőnél is több látogatót vonzott.

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ által immár huszonhatodik alkalommal megrendezett mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon minden eddiginél több, 450 kiállító mutatta be szolgáltatásait, termékeit, de testközelből voltak láthatók a legkorszerűbb mezőgazdasági gépek is. S bár a hétvége időjárása eléggé szeszélyes volt, a rendezvények közül egyedül a mezőgazdasági gépek szombati szántóföldi bemutatója maradt el.

- Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan a mezőgazdasági gépforgalmazók, állattenyésztők és az ezekhez kapcsolódó tevékenységet folytató cégek és élelmiszeripari vállalkozások, valamint őstermelők, kistermelők, kézművesek mutatkoztak be a vásár három napja alatt, amelynek során nemcsak egymással cserélhették ki tapasztalataikat, de a termékeiket megvásárlókkal is közvetlen párbeszédet folytathattak a kiállítók. Ezekből a találkozásokból később akár üzleti kapcsolatok is születhetnek majd - emeli ki a vásár egyik legfontosabb eredményét Pohl Marietta, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Kitért arra is, hogy az idei vásár minden szempontból sikeres volt, ugyanis a kiállítók száma meghaladta a korábbi esztendőkben megjelentekét, valamint az elmúlt évinél is többen látogattak ki a Gazdanapokra a szeszélyes időjárás ellenére is.

Szólt arról is, hogy a megnyitót követően a Kistermelők Házában megrendezett szakmai tanácskozás középpontjában az agrárfinanszírozás, valamint a helyi gazdaság és a vidék jövője állt, ami egyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrár-szaktanácsadók részére szervezett akkreditált program is volt. Ezen belül is kiemelt helyen szerepelt az eredményes ökológiai gazdálkodás digitális agrárstratégiában és a precíziós gazdálkodásban elfoglalt szerepe.

A tanácskozás keretében jelentették be, hogy már megszületett a kormányhatározat a Digitális Agrár Stratégia megvalósításáról. Várhatóan a jövőben a végrehajtásához szükséges rendeletek is napvilágot látnak, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a gazdálkodók létrehozhassák a digitalizációhoz szükséges eszközparkjukat.

Egyebek mellett ehhez kapcsolódóan elhangzott, ahhoz, hogy ezt eredményesen is tudják alkalmazni majd a gazdálkodók elengedhetetlen feltétel, hogy a saját gazdaságukról minél több adattal rendelkezzenek - termésszerkezet, üzem, termékpálya -, mert csak ezek ismeretében lesznek képesek jelentősen növelni bevételeiket.

E mellett fontos az is, hogy ne csak az eszközt és az ezek alkalmazásához szükséges tudást kapják meg, hanem szolgáltatásként a folyamatos segítséget is. Éppen ezért a szaktanácsadók ilyen irányú képzése szintén elengedhetetlen a stratégia sikerességéhez, valamint az, hogy a gazdálkodáshoz szükséges adatok egységes rendszert alkossanak.

- Elsődleges célunkat, hogy a vásáron a mezőgazdaság és az élelmiszeripar mellett mind nagyobb hangsúlyt kapjon a hazai termékek népszerűsítése is elértük, s egyben azt is, hogy idén is a szakmaiság jól ötvöződött a könnyed kikapcsolódással. Ennek jegyében kezdjük meg napokon belül a huszonhetedik Szentlőrinci Gazdanapok előkészítését - zárja értékelését Pohl Marietta.

A Szentlőrinci Gazdanapokon évről évre elismerik és jutalmazzák azokat a kiállítókat, akik kiemelkedőt nyújtottak a hazai mezőgazdaságban, illetve élelmiszeriparban, hozzájárultak a magyar vidék fejlődéséhez, hagyományaink õrzéséhez. Így volt ez a 2019-es XXVI. Szentlőrinci Gazdanapokon is, ahol számos díjat osztottak ki!

A XXVI. Szentlőrinci Gazdanapok részeként a vásár harmadik napján (2019.08.04.) tartottuk az immár hagyományos Traktoros ügyességi versenyt. Idén is szép számmal jelentek meg az amatőr és gyakorlott traktorosok, akik a lovaspályán felállított akadályok között mérhették össze ügyességüket.



Az idei Traktoros verseny helyezettjei:

1. helyezett - 00:31.34 - Egyed Rajmund

2. helyezett - 00:33.27 - Szekeres Balázs

3. helyezett - 00:35.59 - Veszelovszki István



Nemzeti Vágta előfutama a 26. Szentlőrinci Gazdanapokon! (2019.09.04.)



A szigetvári Zrínyi vitézek és a siklósi huszárok hagyományőrző bemutatója nyitotta a Szentlőrinci Vágta előfutamát. A döntő futamok eredményei:

Felnőttek:

1. Kővágószőlős - Bagonyi Gergely - Déva Szándék

2. Decs - Schvarzenbart Bálint - Korona Tangó

3. Tapolca - Pék László Lajos - Bin Sadi P





Kishuszárok:

1. Üllő - Homolovics Klaudia - Dynamite

2. Kalocsa - Veszelovszki Réka - Mózes

3. Nyúl - Marczali Laura - Csabi



A felnőttek versenyében mindhárman, a kishuszároknál csak a győztes kvalifikált Budapestre.

