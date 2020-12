A jó öreg Bézék helyett modern Siemens motorvonatokon utazhatunk Baranyában

Évtizedeken keresztül gyakorlatilag csak a Bzmot sorozatú csehszlovák gyártmányú járművek szállították az utasokat a Pécs-Villány-Magyarbóly vonalon - valamint Mohács irányába -, illetve Szentlőrinc és Sellye között. Néhány héttel ezelőtt azonban nagy meglepetés érte az utasokat: a Bézé becenevű vonatok helyett a kor követelményeinek sokkal inkább megfelelő Siemens Desiroba szállhattak be. Mint a MÁV-tól megtudtuk, a motorkocsik hosszabb távon is a megyében maradnak.



Nagy mérföldkő volt a magyar vasút történetében az 1977-es esztendő, annak is az utolsó hónapja. Ekkor érkeztek ugyanis az első Bzmot sorozatú motorkocsik (összesen kettő) hazánkba, méghozzá Pécsre. A Csehszlovákiában gyártott gépekből a mellékkocsikkal együtt több száz darab állt forgalomba egészen 1986-ig.

Közvetlen járat indult Győrbe A december 13-án életbe lépett menetrend új közvetlen kapcsolatot is hozott Pécsnek, hétvégente ugyanis átszállás nélkül lehet eljutni Győrbe. A Helikon InterRégió vonat többek közt Kaposvárt, Fonyódot, Keszthelyt, Tapolcát és Pápát érintve jut el célállomására.

Ami a Pécs-Budapest vonalat érinti, a Keleti pályaudvarra a leggyorsabb InerCity 2 óra 47 perc alatt ér be, Kelenföldet pedig körülbelül 2 és fél óráig tartó utazás során érhetjük el.

A vidék szerves részévé váltak a „Bézék", a kisebb forgalmú vonalakon nagyrészt ezek a gépek szállítják mind a mai napig az utasokat.Ugyan a csehszlovák gépeket több alkalommal is modernizálták, kicserélték többek közt a motorjaikat, az üléseket, sőt a járművek egy részébe még légkondicionáló berendezést is szereltek, a kor követelményeinek már nem igazán felelnek meg. Nehézséget okoz például, hogy az idősek nehezen tudnak felszállni rá, főleg azokon a helyeken, ahol nincs megfelelő peron.Több évtized elteltével ismét új típusú dízel motorvonat állt forgalomba Baranyában. A Siemens Desiro - amely 2003-ban jelent meg a magyar síneken - minőségi változás a Bézéhez képest, hiszen alacsonypadlós, légkondicionált, nagyobb befogadóképességű járműről van szó.

Érdeklődésünkre a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Szentlőrinc-Sellye és a Pécs-Villány-Magyarbóly vonalakon hosszabb távon is maradnak a Siemens Desirok. A típus jár Villány és Mohács között is, illetve értelemszerűen szintén ezzel utazhatunk a horvátországi Pélmonostorra.



Az elmúlt időszak nemcsak a járművek, hanem a menetrend tekintetében is változásokat hozott Baranyában. A vasúttársaságtól megtudtuk, a Budapest-Pécs viszonylatú ütemes InterCity vonatokhoz napközben rövid átszállási idővel csatlakozó járatok közlekednek a Pécs-Villány-Magyarbóly vasútvonalon. Kétóránkénti menetrendet vezettek be - egy kora délutáni vonatpárt leszámítva.



A Villány és Mohács között közlekedő járatok esetében is változást hozott a december annak érdekében, hogy csatlakozást biztosítsanak Villányban a pécsi vonatokra.

A reggeli időszakban egy Mohács-Villány, délután egy Villány-Mohács közötti járattal bővült a kínálat. Utóbbi vonalon továbbra is járványügyi menetrend van érvényben, napi egy pár vonat közlekedik, a többi helyett viszont pótlóbusz jár.



Archív képünkön egy Siemens Desiro látható.