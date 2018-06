A Hajdu Klára Quartetet hallhatjuk a Negyedben

Hajdu Klárát a hazai jazzközönség jól ismeri, hiszen 2004-től majdnem egy évtizeden át volt női énekese az ország egyik legnépszerűbb jazz-zenekarának, a Balázs Elemér Group-nak. Ezzel a formációval két aranylemezt, illetve Fonogram díjat tudhat magáénak, valamint teltházas koncerteket itthon, valamint Európa, USA és Kanada több nagyvárosában.



Saját együttesét, a Hajdu Klára Quartetet 2008 elején alapította, mely megújult felállásban 2013-ban jelentette meg első albumát "Come with me" címmel, rajta saját szerzeményeik mellett kortárs jazz darabok, örökzöldek és népdalok feldolgozásaival. 2015. októberétől a kimagaslóan tehetséges Oláh Krisztián lett a kvartett zongoristája.

A HAJDU KLÁRA QUARTET 2015. decemberében mutatta be teltház előtt "PLAYS STANDARDS Dedicated to Chet Baker" című lemezét, amellyel a legendás jazz trombitás emlékének adóznak. A korongon Chet Baker kompozícióit és az általa híressé lett jazz örökzöldeket dolgozták fel saját stílusukban a nagyszerű hazai trombitás, FEKETE-KOVÁCS KORNÉL közreműködésével. 2017. februárjában a szakma "Az év hazai jazz albuma" kategóriában Fonogram-díjra jelölte ezt az albumot.

Hajdu Klára - ének, Oláh Krisztián - zongora, Soós Márton - nagybőgő, Hoff Marcell - dob

Fekete-Kovács Kornél - trombita, szárnykürt

A közönség a szervezők vendége egy pohár borra!

Helyszín: Zsolnay Negyed - Pirogránit udvar

Időpont: június 21. 21.00