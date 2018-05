A gazdasági felelősségről volt szó a Szabadegyetemen

A május 16-i Szabadegyetem előadói a gazdasági felelősség témáját járták körbe a Magtár Látogatóközpontban.



A Szabadegyetem idei szemesztere során a felelősség fogalmát vizsgálták az előadók hónapról hónapra új szempontból. Májusban a gazdasággal, felelős gazdálkodással kapcsolatban Udvardy György pécsi megyéspüspök az egyház gazdálkodásra vonatkozó tanítását és irányelveit ismertette. Mint mondta, az egyházi törvénykönyv világosan meghatározza, mik az egyházi javak céljai. Ennek alapján elsősorban az istentiszteleteket kell méltó módon biztosítani, majd a szegényekről kell gondoskodnia az egyháznak, valamint biztosítani az evangelizációt és az evangélium hirdetőinek, azaz a papságnak a megélhetését. Így minden egyházi szervezet gazdálkodása ezen célokat szolgálja. Krisztus példája ebben is előttünk áll - mondta a főpásztor - hiszen értünk szegénnyé lett. A keresztény ember egyéni vagyonával kapcsolatban úgy fogalmazott a püspök, hogy a személyi tulajdon védelme mellett nagyon fontos feladat mások segítése. Az egyház számos esetben közfeladatot lát el, ehhez pedig állami forrásokra is jogosult. A hitélet támogatása, a normatív támogatások (például köznevelési és szociális intézmények esetében) vagy a céltámogatások ilyen kormányzati összegek. Külső forrásokat is megpályázhatnak Magyarországon az egyházak, ez azonban nem minden országban van így. Az uniós források egyházi felhasználása országonként eltér - zárta előadását Udvardy György.

A Pécsi Egyházmegye gazdasági igazgatója, Dohóczki Péter azzal a kérdésfelvetéssel kezdte előadását, hogy lehet-e szándékosan felelőtlenül gazdálkodni? Ismertette azokat a gazdasági elveket, amelyek alapján az egyházmegye gazdaságát vezeti. Eszerint prudens, hitelmentes, építkező/renováló és külső forrásokat felhasználó egyházmegyét kell létrehozni. A gazdasági igazgató bemutatta, milyen területeken kell gazdálkodnia a püspökségnek, majd előadása zárásaként örömmel osztotta meg azt a tapasztalatot, hogy amikor valamilyen formában elindul egy folyamat, például forrást szerez a fenntartó egy templom külső rendbetételére, akkor megpezsdül a közösség, és saját költségből a templom belsejét is megújítják. Így szolgálhatja a gazdaság az egyházi érdeket - fogalmazott a gazdasági vezető.

Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát az apátsági gazdaság fellendítését mutatta be. A szerzetesközösség a maradandó és változó, a tradíció és az innováció együttes megjelenésével ad értéket és válik gazdaságilag is gyümölcsözővé. A főapát bemutatta azokat a szervezeti egységeket, amelyekről az apátság gondoskodik. Mint mondta, fel kell ismerni, hogy az intézmények (plébániák, oktatási intézmények) intellektuális, szellemi tartalmat adnak a vállalkozóknak (például a szőlő- és erdőgazdálkodásban dolgozóknak), akik viszont a gazdasági támogatáson túl egyfajta vállalkozói látásmódot és üzleti szemléletet adhatnak az elsősorban szellemi tevékenységet végző egységeknek.

A Szabadegyetem ezen szemesztere a felelősség fogalmának értelmezésével foglalkozott. Hónapról hónapra három-három előadó beszélt az egyén és a közösség, a segítés, a jövő, a környezet és a gazdálkodás szempontjából felelős viselkedésről. Ősszel új témákkal és új előadókkal folytatódik a Szabadegyetem.