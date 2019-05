A Digitális Jólét elősegítése a KÖZTÉR Alapítványnál

A digitális eszközök, valamint az Internethasználat népszerűsítése a célja a KÖZ-TÉR Alapítvány 2018.06.01. és 2019.05.31. között megvalósuló azon programjának, amelynek keretében az Alapítvány munkatársai Pécsett és további nyolc baranyai településen az ismeretterjesztő előadások, lakossági fórumok mellett a helyi közösségi rendezvények alkalmával is tartanak tájékoztatót a témában.





A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott program célja az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával.



A GINOP-3.3.3-17-2017-00006 azonosítószámú ismeretterjesztő programsorozat tizenkét hónapos megvalósítási időszaka alatt több pécsi helyszínen, valamint nyolc baranyai településen tartanak a szakemberek térítésmentes tájékoztató előadásokat, lakossági fórumokat a témában. A program megvalósítási helyszínei: Aranyosgadány, Bakonya, Bosta, Ellend, Kisherend, Kővágótöttös, Lothárd, Ócsárd, Pécs.



A KÖZ-TÉR Alapítvány munkatársaival a Digitális Jólét Program népszerűsítése kapcsán - az előadásokon és lakossági fórumokon kívül is - találkozhatnak az érdeklődők, hiszen a szakemberek a települések és településrészek közösségei által szervezett programokon is igyekeznek jelen lenni. A falunapok és egyéb közösségi rendezvények jó lehetőséget biztosítanak a lakosság tájékoztatására, digitális kompetenciájuk felmérésére és a non formális ismeretátadásra. Itt egyúttal lehetőségük nyílik érdeklődni a lakosság internet használati szokásairól is, felmérni, hogy mire és hogyan használják meglévő digitális eszközeiket és az Internetet, de felhívhatják a figyelmet sok még nem ismert, vagy nem használt lehetőségre is.



A beszélgetések során az Internethasználat számos előnye mellett sokszor kerülnek szóba az esetleges kockázatok is, amely témánál különös hangsúlyt kapnak a felnövekvő generáció tagjai. Az érdeklődők tanácsokat kaphatnak arról is, hogy miként csökkenthetik az ilyen jellegű kockázatokat, de digitális demonstrációs eszközök segítségével gyakorlati tanácsokat is kaphatnak például e-mail postafiók létrehozásával, vagy akár az ügyfélkapu használatával kapcsolatban is.



További információ:





www.digitalisjolet-kozteralapitvany.hu





www.kozteralapitvany.hu