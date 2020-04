A Baranya Megyei Vállalkozói Központ által kezelt mikrohitelekre is vonatkozik a fizetési moratórium

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) a veszélyhelyzet idején fokozott figyelmet fordít arra, hogy a látókörébe kerülő egyéni és társas vállalkozások a lehető legkisebb mértékben szenvedjenek károkat a világjárványt kísérő gazdasági nehézségek miatt. Elsősorban az általuk gondozott finanszírozási szerződésekre érvényesnek tekintik a kormány moratóriummal kapcsolatos rendeletét és erről igyekeznek minél szélesebb körben, közérthetően tájékoztatni ügyfeleiket, partnereiket. Pohl Marietta, a BMVK ügyvezető igazgatója közlése szerint mindemellett továbbra is elkötelezettek a mikrovállalkozások finanszírozásában, a mikrohitelezés ebben a nehéz időszakban is folyik, kérelmeket elektronikus úton befogadnak, azokat feldolgozzák, hogy ezzel is hozzájárulhassanak a problémák átvészeléséhez.

Pohl Marietta (képünkön) kifejtette, a moratóriummal kapcsolatban feltétlenül fontosnak tartják az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy a BMVK a világjárvány nemzetgazdaságot érintő negatív hatásainak enyhítése érdekében támogatja a kormány gazdaságot érintő rendeleteiben foglaltaknak megvalósítását, s mindent elkövetnek annak érdekében, hogy csökkentsék a kialakult helyzet káros hatását a régió gazdaságára.



Ennek megfelelően a BMVK biztosítja a rendeletekben megfogalmazott fizetési moratóriumot az általa hitelezői minőségben kezelt mikrohitel programok esetén.



- Tekintve, hogy az ügyfeleink által végzett tevékenységek felölelik a végezhető tevékenységek szinte teljes spektrumát, így általános, mindenkire érvényes stratégia nem létezik, ráadásul minden döntésben nagy szerepet játszanak az egyéni lehetőségek, illetve preferenciák - fogalmazott az ügyvezető igazgató. - A döntések meghozatalakor célszerű figyelembe venni, hogy amennyiben a járvány miatt nehéz helyzetbe került egy vállalkozás, úgy a fizetési moratórium „intézménye" a hiteltörlesztések elhalasztásával gyors segítséget tud nyújtani. Az is fontos szempont, hogy a pénznek időértéke van, így a „mostani" 1 Ft többet ér, mint az 5 év „múlvai"; az aktuálisan rendelkezésre álló pénzt stabil pénzpiacok mellett be lehet fektetni, kamatoztatni lehet, ezért a jövőbeli törlesztések jelenértékét is figyelembe kell venni. Lényeges, hogy ugyan a havi törlesztőrészletek mértékei nem változnak a futamidő hosszabbodásával, ám a teljes, meghosszabbított futamidő során több alapkamatot kell megfizetni, mint fizetési moratórium nélkül. A rendelet azt is lehetővé teszi, hogy a fizetési moratórium alatt részben, vagy egészben törlessze tartozását, ezzel csökkenteni tudja a meghosszabbított futamidő során fizetendő alapkamat összegét.



Íme, a részletek:



- A kormányrendelet értelmében a "... tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium)",



- "a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama..." meghosszabbodik, „a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét",

- „a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni",

- „a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni",

- „a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is",

- "a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen",

- "a szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja",

- a fizetési moratórium miatt „... módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes",

- "a fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart...", melyet a Kormány rendelettel meghosszabbíthat,

- "a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik".

MIT JELENT EZ A GYAKORLATBAN?

Fizetési haladék: a fizetési moratórium alatt (azaz jelenleg 2020.12.31-éig) nincs tőke-, alapkamat-, késedelmi kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség.

Késedelmi kamatstop: a fizetési moratórium alatt nem keletkezik késedelmi kamat (azaz 2020.03.18-tól 2020.12.31-ig nem lesz késedelmi kamatelőírás).

Alapkamat keletkezése: a fizetési moratórium alatt - az aktuálisan fennálló tőketartozásra - alapkamat keletkezik.

Alapkamat megfizetése: a fizetési moratórium alatt képződő alapkamat 2020.12.31-ét követően válik esedékessé, azt a fizetési moratórium lejárta után, a futamidő alatt, egyenlő részletekben kell megfizetni.

Automatikus átütemezés: a Rendeletek a fennálló tartozásokat nem elengedik, hanem azok megfizetésének ütemezéséről rendelkeznek a fennmaradó futamidő automatikus hosszabbításával.

Törlesztőrészletek fizetési moratórium után: a fizetési moratórium alatt keletkezett, de esetlegesen meg nem fizetett alapkamatok a havi törlesztőrészletekre rakódnak oly módon, hogy a - - - futamidő hosszának növekedése révén nem emelkednek az eredeti szerződés szerinti havi törlesztőrészletek.

- Moratórium kamatra gyakorolt hatása: a fizetési moratórium kitolja a futamidőt ezáltal növeli a teljes futamidő során megfizetendő alapkamat összegét.

- Közjegyzői okirat: nincs szükség a közjegyzői okiratok módosítására.



HOGYAN LEHET IGÉNYBE VENNI A FIZETÉSI MORATÓRIUMOT?



- Amennyiben ügyfelük igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot, úgy semmi további teendője nincs, ugyanis az a fenti rendeletek életbe lépésével hatályos, az a mikrohitel szerződésekre is érvényes.

MIT TEGYEN, AKI NEM KÍVÁNJA IGÉNYBE VENNI A FIZETÉSI MORATÓRIUMOT, VAGY CSAK RÉSZBEN ÉLNE VELE?



A rendeletek értelmében az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a szerződés szerinti törlesztéseket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek és kondíciók alapján teljesítsék.

Tekintve, hogy a mikrohitel átütemezésre kerül, ugyanakkor a mikrohitel szerződés értelmében bármikor díjtalanul elő-, illetve végtörlesztheti mikrohitelét, semmi további teendője nem lesz, mint hónapról hónapra a havi értesítő levél szerinti alapkamatot, valamint a mikrohitel szerződés 5.1. pontjában (valamint az eddigi havi értesítő leveleink "Esedékes tőke" során) szereplő tőkét megfizetni.



Befizetések / utalások során a kiegyenlítési sorrend továbbra is változatlan marad (költség, késedelmi kamat, kamat, tőke).

A lineáris törlesztés (mely az annuitásos törlesztésnél kedvezőbb), valamint a díjtalan elő- és végtörlesztés lehetősége biztosítja ügyfeleink számára, hogy a tőketörlesztések szerződés szerinti fenntartásával ne érintse negatívan a fizetési moratórium.



Ez azt jelenti, hogy mikrohitelek esetén - a banki gyakorlattól eltérően - külön nem szükséges jeleznie, ha a továbbiakban részben, vagy egészben fizetni szeretné a törlesztőrészleteket.



Reméljük, hogy a rendeletben foglaltak hozzájárulnak ügyfeleink vállalkozásának működőképességének fenntartásához, illetve tájékoztatónkkal pénzügyileg megalapozott, tudatos döntések meghozatalában is segíteni tudtuk. Felhívjuk figyelmét, hogy tájékoztatónk kizárólag az Új Magyarország Mikrohitel, az Új Széchenyi Hitel Program keretében nyújtott mikrohitel, a Kombinált Mikrohitel és a Helyi Mikrohitel konstrukciókra érvényes. Egyéb konstrukciók (OMA) esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot finanszírozójával, illetve figyelje a finanszírozást nyújtó tájékoztatásait a moratóriumról.

Akinek mikrohitelével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük ügyintézés céljából elektronikus ([email protected]) és telefonos (Központi tel.: 72/214-050

Tel.: 72/510-297) csatornáikat vegyék igénybe!

Fontos kiemelni, hogy a fentiek a még folyamatban lévő, az OMA-n kívüli konstrukciókra vonatkoznak kizárólag, Az OMA esetében megkötött szerződéssel rendelkező ügyfeleknek az MVA által összeállított tájékoztató értelmében nyilatkozniuk szükséges a moratórium igénybevétele kapcsán.