5 tipp, ha most keresel állást Pécsen

Munkát keresni kihívás, ami nem lett könnyebb, mióta a COVID miatti változások megnehezítették a munkaerőpiacon való boldogulást. Íme néhány tipp, hogyan találj állást Pécsen a jelenlegi helyzetben is.



A KSH adatai szerint 2020 negyedik negyedévében a munkanélküliségi ráta az országos 4,1%-os aránnyal szemben Baranya megyében elérte a 6,3%-ot. Nincs hát könnyű helyzetben, aki most keres állást Pécs városában sem, bár a megyeszékhely helyzete még könnyebb, mint a többi településé. Hoztunk néhány bevált ötletet, ami segíthet a munkakeresésben.

Minden cég más és minden álláshirdetés különbözik. Nem csoda hát, ha univerzális önéletrajz nincs. Frissítsd az önéletrajzodat minden jelentkezésnél, hogy pontosan tükrözze, amit a hirdető cég kér. Ez nem az adatok torzítása, hanem azoknak az információknak a kidomborítása, amik az adott álláshoz relevánsak.



Egy jó motivációs levél sokat segít

A legtöbb esetben még akkor is érdemes motivációs levelet csatolni, ha nem kérik. Lehet, hogy ez lesz az az apróság, amivel a többi jelentkező elé kerülsz és megkapod álmaid állását Pécsen. A motivációs levélben - és az önéletrajzban is - mindig szerepeljenek a hirdetés kulcsszavai.

Használd a hírlevél értesítőket!

Óriási segítség, ha regisztrálsz egy állásportálra és kéred a hírlevél értesítőt. Ez azt jelenti, hogy be tudsz állítani magadnak a rendszerben egy szűrést például „állás Pécs" kulcsszóra, amiről a portál automatikus értesítést fog küldeni.



A kapcsolati háló aranyat ér

Ne becsüld le az ismerősök útján való munkakeresést sem. A statisztika azt mutatja, hogy sok állást meg sem hirdetnek a cégek, hanem kapcsolati háló útján töltik be és így egy referenciával rendelkező embert vesznek fel. Keresd meg a barátaidat és ismerőseidet, és érdeklődj a lehetőségekről!

Bővítsd az álláskeresési eszköztáradat!

Élj az állásportálok által kínált eszközökkel és iratkozz fel a hírlevelekre. Többféle szűrést is be tudsz állítani, így ha többféle pozíció érdekel, akkor mindegyikre kapsz egy listát heti, de akár napi szinten is.

Tartsd frissen az adataidat az álláskereső portálokon, mert az adatlapokat böngésző cégek azt is látják, ha hosszú ideje inaktív vagy a rendszerben.



Emellett vannak olyan állások, amiket a cégek csak a honlapjukon hirdetnek meg. Ha van olyan cég, ahol szívesen vállalnál állást Pécsen, rendszeresen látogasd a honlapját, hogy elsők között értesülj a nyitott pozíciókról.