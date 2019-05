A Pécsi Tudományegyetemen tartott előadást Benkő Tibor

Új világrend van kialakulóban új típusú fenyegetésekkel, amelyekre a Magyar Honvédségnek is fel kell készülni - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Pécsi Tudományegyetemen kedden tartott előadásában.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program aktuális állásáról, a jövő terveiről, valamint a honvédelem és társadalom kapcsolatáról is beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Pécsi Tudományegyetemen.

A tárcavezető rámutatott: a világ és Magyarország biztonsági környezete is változik, s olyan új katonai fenyegetések jelentkeztek, amelyre a Magyar Honvédségnek is fel kell készülnie. Megjelent a hibrid hadviselés - amely magában foglalja az állam- és közigazgatás, valamint a társadalom befolyásolásának lehetőségét -, mindennaposak a kibertámadások, és globális méreteket öltött a terrorfenyegetettség. „Minden nemzetnek megvan a maga érdeke, értéke, kultúrája, amit meg kell védeni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, erős, ütőképes Magyar Honvédségre van szükség" - hangsúlyozta a miniszter.

A tárcavezető elmondta: a kormány szándéka az erős hadsereg megteremtéséhez komoly erkölcsi és anyagi támogatással párosult. Ezért indulhatott el néhány évvel ezelőtt a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amely a Magyar Honvédséget képessé teszi arra, hogy a térség meghatározó, a 21. század kihívásainak mindenben megfelelő haderejévé váljon. Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy a nagyszabású technikai modernizáció mellett a program középpontjában az ember, a katona áll, aki a társadalom megbecsült tagjaként a lehető legjobb tudással és technikai eszközökkel kell, hogy szolgálja a hazáját.

A miniszter utalt a fiatalok megszólításának fontosságára is. „A Magyar Honvédség a társadalomból építkezik, nem lehet különálló és független eleme annak. Meg kell találnunk az utat azokhoz a fiatalokhoz, akik ezt a sok megpróbáltatással, lemondással, nagy felelősséggel járó, de rendkívül szép katonai hivatást választhatják a jövőben" - mondta a tárcavezető, hozzátéve, a programnak köszönhetően a hazafias honvédelmi nevelés számtalan formáját vezették be. Beszélt a Honvédelmi Sportszövetségekről, a Honvéd Kadét Programról és annak szakképzési ágáról, valamint a honvéd középiskolai rendszer tervezett továbbfejlesztéséről.

Fotó: Dévényi Veronika

Benkő Tibor külön kiemelte a területi alapon szerveződő önkéntes tartalékos rendszer szükségességét. Mint mondta, a tárcának és a Magyar Honvédségnek világos célja, hogy a rendszert tovább bővítsék, s járásonként egy század, megyénként egy vagy két zászlóalj, régiónként pedig egy-egy önkéntes ezred álljon rendelkezésre szükség esetén.

A honvédelmi miniszter szólt a hazai hadiipar újraindításáról is. Kiskunfélegyházán jelenleg a kézifegyverek összeszerelését végzik, ám az év második felétől beindul a tömeggyártás is, amely már nem csak a hazai fegyveres szervek igényeit látja el, de külföldi megrendeléseket is tud teljesíteni.

Az előadáson - amelyen jelen volt Páva Zsolt polgármester és Horváth Zoltán, Baranya megye védelmi bizottságának elnöke is - elhangzott: az önkéntes tartalékos rendszert tekintve Baranya az egyik legjobban fejlődő megye. Az esemény végén Benkő Tibor a helyszínen külön tájékoztatót tartott az előadáson megjelent szerződéses, hivatásos, önkéntes tartalékos és nyugállományú katonáknak.