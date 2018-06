A legkreatívabb iskolában jártak a katasztrófavédők

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett Alkotói pályázat 2018. évi kiírásának területi fordulójában a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rangsorolta azon oktatási intézményeket is, amelyek a legtöbb pályázatot nyújtották be. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtották be, elnyerte a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2018" címet, amely együtt járt a tűzoltóság oktatási intézményben tartandó bemutatójának megtartásával. Tegnap a megye legkreatívabb iskolájában, a Mezőszél utcai Általános Iskolában jártunk.



Izgatott és kíváncsi gyerekek várták a tűzoltókat az iskola udvarán tegnap reggel.

Először tálcatűz oltást mutattak be a tűzoltók, ami nagyon tetszett a diákoknak, ezért többszöri megismételtették. Ezt követően a konyhatűz imitációs berendezés segítségével szemléltették a gyerekeknek, hogy mi is történik akkor, amikor az égő olajat vízzel próbálják eloltani. Nagy sikítás és felhördülés volt akkor, amikor az égő olajra folyó víz következtében a lángok magasra csaptak fel.

A tűzoltási bemutatókat követően füstsátor várta a tanulókat, ahova bátrabban légzőkészülékkel mehettek be. Emellett a helyszínen volt a Katasztrófavédelmi Műveleti Labor, és egy szerkocsi is, amelybe a gyerekek beülhettek, megismerhették a felszereléseket is.

A délelőtt folyamán a tűzoltók végig készséggel válaszoltak a gyerekek kérdéseire, akik láthatóan nagyon örültek annak, hogy kiszakadva az iskolapadból néhány órára betekinthetést nyertek a tűzoltói munka rejtelmeibe.