Új, egyedülálló képzéseket indít a PTE jogi kara

Újonnan bevezetett környezeti, társadalmi és felelős társaságirányítási (ESG) szemléletű gazdasági jogi szaktanácsadó és szakjogász (LLM) végzettséget adó ESG szemléletű gazdasági jogi szakjogász képzések indulnak Magyarországon egyedüliként a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (PTE ÁJK), budapesti képzési helyszínen, a KPMG szakembereinek bevonásával.



A klímaváltozás hatására napjainkban már jelentős a társadalmi nyomás a klímavédelem mellett a szociális jogok és a felelős társaságirányítás területén is. Az üzleti és non-profit szervezetek tekintetében a környezetért és a társadalomért felelős tevékenység nemcsak elvárás, hanem a legfelsőbb szintű döntések részeként kell, hogy működjön a jövőben.



Egyre jelentősebb igény van az ESG szakértelemmel rendelkező szakemberek alkalmazására, hiszen 2024-től évről-évre egyre szélesebb körben vezetik be a kötelező ESG megfelelőségi jelentést. Erre az igényre kíván választ adni a pécsi jogi kar új képzéseivel, amelyek egyedülállóak ma Magyarországon.



A képzés hallgatói a környezeti, társadalmi és felelős társaságirányítási (ESG) jogi szakterülethez kapcsolódó hazai, európai uniós és nemzetközi jogszabályi környezet megismerésén túl képessé válnak a szabályok alkalmazásához kapcsolódó projektek menedzselésére is. Új és izgalmas területeken szerezhetnek jártasságot, megismerkedhetnek többek között a környezetvédelem, a felelős társaságirányítás, az emberi jogok munkahelyi szabályozásával, az ESG szabályozások gyakorlati oldalával, a stratégiaalkotás, jelentéskészítés és auditálás folyamatával.



A szakirányú továbbképzések előkészítésében és az oktatás folyamatában is jelentős szerepet vállalt a téma iránt elkötelezett KPMG, melynek szakmai hitelessége és a képzéshez hozzáadott értéke jelentős. A leendő hallgatók így a legnagyobb rálátással bíró gyakorlati szakemberektől sajátíthatják el a szerteágazó és azonnal hasznosítható tudást.

Jelentkezési határidő: 2024. január 22.