Tanszéket alapíott a Hauni a Pécsi Tudományegyetemen

Saját tanszéket alapított a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával közösen. A cél, hogy a jelenlegi technológiai világszínvonalat értő, ismerő és ipari környezetben alkalmazni is tudó gépész szakemberek szerezzenek diplomát.

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a pécsi egyetem és a Hauni Hungaria kapcsolata. A tavaly aláírt együttműködési megállapodás egyik első kézzelfogható eredményeként a nagyvállalat támogatásával ősztől új tanszék indul a Műszaki és Informatikai Kar falai között.

A Hauni Technológiák Tanszék névre keresztelt szervezeti egység a Mérnöki és Smart Technológiák Intézet keretein belül kezdi meg a működését.



Mint a neve is mutatja, elsősorban a mérnök, ezen belül is a gépészmérnök szakos hallgatók oktatásában fog a jelenleginél is nagyobb szerepet vállalni a Hauni. A közös tanszék mind az alap-, mind a mesterszakos diákoknak szervez előadásokat, és ami a legfontosabb - kihelyezett gyakorlatokat. A Hauni egyértelmű célja, hogy növelje a gyakorlati oktatás súlyát az egyetemi képzésekben, hogy magasan képzett, idegen nyelveket beszélő hallgatók szerezzenek diplomát, akik nemcsak a Hauni Hungaria Kft, valamint a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, hanem az egész Dél-Dunántúli régió számára biztosítani tudják a munkaerő utánpótlást. A mérnökhallgatók a duális képzés keretében idejük felét egyetemi elméleti képzéssel, másik felét pedig a gyártósor mellett, gyakorlati ismeretszerzéssel tölthetik.



"A Hauni kiemelt feladatként tekint a szakmai utánpótlás kinevelésére, ezért évek óta sok szálon futó együttműködési programokkal rendelkezünk mind a közép-, mind a felsőfokú képzőhelyekkel. A Hauni Technológiák Tanszék - ahol a PTE oktatói és a Hauni szakemberei is tanítani fognak - szerepet fog vállalni a tananyagfejlesztésben, hogy a legújabb szakmai innovációk minél hamarabb helyet kapjanak az egyetemi oktatásban" - tájékoztatott Katona Gábor ügyvezető.



A Hauni tanszék választható tárgyai a szeptembertől kezdődő félévben jelennek meg a gépészmérnök hallgatók órarendjében.