Rangos díjat kapott a pécsi Szemészeti Klinika intézetigazgatója

A Magyar Szemorvostársaság egyik legrangosabb elismerésével, az Imre-Blaskovics díjjal tüntették ki dr. Csutak Adrienne professzort, egyetemi tanárt, a PTE Klinikai Központ Szemészeti Klinika intézetigazgatóját a magyarországi szemészeti ellátásért folytatott kiemelkedő tevékenységéért. Az elismerés átadására a közelmúltban került sor a Magyar Szemorvostársaság éves kongresszusán.

Az Imre-Blaskovics emlékérem névadói, ifjabb Imre József (1884-1945) és Blaskovics László (1869-1938), a két nagy hazai szemészeti iskola megalapozói, általuk kifejlesztett műtéti eljárásokat is elneveztek róluk. Dr. Imre József a szemészet több területén alkotott nagyot, íves plasztikája ma is világhírű.

Pécsett ő alapította meg a Szemészeti Klinikát, melynek első tanára volt, 1928-ban pedig az egyetem rektora lett. Blaskovics László műtéttana és szemhéjcsüngés (ptosis) elleni operációja az egész világon ismert. Mindketten iskolateremtő egyéniségek voltak.

„

Hosszú út vezet ezen megtisztelő elismerés elnyeréséhez, melyért hálával tartozom a Debreceni Szemklinika korábbi professzorainak, tanáraimnak, kollégáimnak és családomnak, akik mindvégig mellettem álltak a nehéz döntések óráiban" - fogalmazott dr. Csutak Adrienne a díj kapcsán.

„Az elismerés a Pécsi Szemészeti Klinika vezetésével teljesedhetett ki, kollégáimmal elindulva egy iskolateremtő úton. Minden elismerés akkor jelent sokat egy ember életében, ha azt van kivel megosztania s én boldog vagyok, hogy ezt mind a családom, mind a Magyar Szemorvostársaság, valamint a Pécsi Tudományegyetemen kollégáim körében tehetem meg. Bízva további támogatásukban, hogy soha ne legyek egyedül ezen az úton" - fűzte hozzá.



Dr. Csutak Adrienne 1996-ban könnyminták enzimatikus vizsgálataival kezdte kutatómunkáját a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán, PhD-fokozatának megszerzésével szinte egy időben szemész szakorvosi címet is szerzett. A PTE Szemészeti Klinikájának vezetőjeként a betegellátás minőségi színvonalának emelése mellett fontos céljának tartja az alapkutatás innovatív szintre történő emelését. A klinika komoly fejlődésen ment át az elmúlt néhány évben, bevezették a legújabb műtéti technikákat, elsősorban a zöld- és a szürkehályogos betegek ellátása és a gyermekszemészet területén, illetve elérhetővé vált a keratoplasztika kevésbé invazív formája is. A minimál invazív műtéti eljárások segítik a páciensek mihamarabbi felépülést, csökkentve a kórházban eltöltött bentfekvési időt.



A professzor munkacsoportja kutatási eredményeiként európai, amerikai és magyar szabadalmakat jegyez, melyből egy értékesített licencia is. Innovációs tevékenységét a Johns Hopkins Egyetem Invention of the Year (2001) díjjal, a Debreceni Egyetem Innovációs díjjal (2004), a Magyar Szabadalmi Hivatal Millennium díjjal (2008) jutalmazta. A Magyar Szemorvostársaság elnökhelyettese, a Szemészeti Szakmai Kollégium és számos szakmai társaság tagja. A Plos One folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, rendszeresen végzi magyar és a külföldi folyóiratok, továbbá pályázatok lektorálását.



A Szemészeti Klinika intézetigazgatójának munkáját tavaly is rangos elismeréssel ismerte el a Magyar Szemorvostársaság: 2022 nyarán Alberth Béla emlékérmet adományoztak neki. Azt az emlékérmet kétévente ítélik oda annak a szakembernek, aki munkáját kiválóan, példamutatóan végzi.