Pécsi tudósok szerint igenis mérhető a szerelem

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói több mint 2300 személy adatait elemezték, és megerősítették, hogy a Sternberg-féle Szerelem Kérdőív három dimenziója - intimitás, szenvedély, elköteleződés - jól elkülönül egymástól, és megbízhatóan mérhető. Továbbá, hogy a szerelem e három dimenziója szorosan összefügg a párkapcsolati elégedettséggel, valamint a pároknak az érzelmi nehézségekre adott pozitív és közös megküzdési stratégiáival. Az új kérdőív különösen alkalmas lehet nemcsak a kutatásban, hanem akár a terápiás vagy párkapcsolati tanácsadási helyzetekben is, amikor rövid, de pontos mérőeszközre van szükség.

A szerelem jelenségének tanulmányozására fejlesztett egyik mérőeszköz a Sternberg-féle Szerelem Kérdőív, amely a szerelem háromszögelméletén alapszik.

Ennek lényege, hogy a szerelem egy komplex érzelem, amely leírható három összetevőjének - az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés - sajátos kombinációjaként. A kérdőívet már több mint 25 nyelvre lefordították, és több száz kutatás kiindulópontjává vált. A pécsi kutatás célja a Sternberg-féle Szerelem Kérdőív magyar változatának elkészítése, pszichometriai ellenőrzése és validálása volt.



„Sokan nem tudják megfogalmazni, hogy mit is jelent számukra a szerelem. A kérdőív 15 állítása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon ez az érzés" - mondja Őry Fanni, a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) Pszichológia Intézet munkatársa, az Evolúciós Szexuálpszichológia Kutatócsoport tagja, a tanulmány egyik szerzője.



„Az is fontos, hogy a szerelem három összetevője, az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés nem mindenkinél azonos súllyal van jelen. Ez a kérdőív segít megérteni, hogy egy adott kapcsolat melyik komponensben erősebb, és melyikben kevésbé" - teszi hozzá Meskó Norbert, a kutatás szakmai vezetője.



A szerelem funkciójával foglalkozik egy másik, nemrég az „Evolution and Human Behavior" című rangos nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmány is, amelyben szintén részt vettek a PTE oktatói és kutatói, név szerint Gyuris Petra, Láng András és Meskó Norbert.

Ez a kutatás egy új evolúciós elméletet tesztel. Eszerint a szerelem nem csupán az alternatív partnerek iránti vágyat csökkenti, hanem azok érdeklődését is visszaszorítja - így erősítve a felek egymás iránti hosszútávú elköteleződését. A tanulmány több mint 80 szerző közreműködésével, 44 ország 7670 résztvevőjének bevonásával készült, és a Sternberg-féle Szerelem Kérdőív segítségével mérte a romantikus szerelem intenzitását.



„Eredményeink szerint azok az emberek, akik erősebben élnek meg szerelmet jelenlegi partnerük iránt, nemcsak kevésbé hajlamosak mások iránt érdeklődni, hanem kevésbé is tűnnek elérhetőnek mások számára. Ez alapján úgy tűnik, a szerelem nemcsak belülről zárja le az alternatív kapcsolatok iránti nyitottságot, hanem kívülről is elrettenti a potenciális érdeklődőket" - mondja Benjamin Gelbart, a kutatás első szerzője (University of California, Santa Barbara, USA).